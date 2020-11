Des faucons pour éloigner les étourneaux à Trets

La commune de Trets dans les Bouches-du-Rhône est envahie par les étourneaux et ce n'est pas sans conséquences pour les habitants qui évoquent des gênes liés au bruit mais aussi à cause des excréments. La commune fait donc intervenir un fauconnier pour les éloigner.

A cette période de l'année les étourneaux s'en donnent à cœur joie, difficile de ne pas les entendre s'envoler dans les ciel par centaines mais à Trets, étourneaux et habitants ont peu de mal à cohabiter. D'abord parce que les oiseaux sont très bruyants mais aussi parce que leurs excréments salissent les rues, les voitures, les toitures notamment sur la place du 14 juillet. Le maire a donc décidé de faire intervenir un fauconnier pour s'en débarrasser.

A chaque fois que nos amis viennent nous voir, ils nous disent qu'ils se font "chier" dessus ! (Nicolas un habitant)

Le maire, Pascal Chauvin a donc décidé de faire intervenir un fauconnier pour effaroucher les oiseaux avec des buses. La technique du rapace est bien connue, c'est le moyen le plus écologique de lutter contre ces nuisances. Les rapaces éloignent les étourneaux qui vont ensuite nicher et s'installer ailleurs. C'est Cédric Toubas qui est chargé de mobiliser ses buses de Harris : Belle, Jean-Christian et Jacky.