Des faux comptes en ligne pour vanter la nouvelle place Clemenceau à Mayenne, l'opposition s'inquiète

Une armée numérique de faux comptes Facebook pour venter les bienfaits de la nouvelle place Clemenceau à Mayenne ? Elle est végétalisée depuis la mi-juin, l'opposition au conseil municipal est contre le projet, le dit régulièrement sur Facebook et selon elle depuis quelque temps, de faux comptes sont créés pour démonter leurs arguments. Le groupe "Mayenne s'écrit ensemble" a donc posté sur le réseau social une liste de faux comptes avec à la fin ce message "remettez-vous au travail". L'opposition s'est transformée ces derniers jours en enquêteur pour démasquer ces comptes.

Un compte désormais inactif

À chaque post qu'elle publie sur Facebook à propos de la place Clemenceau végétalisée, des "nouveaux mayennais" commentent et vantent le projet, des fantômes selon Adrien Mottais, chef de file de l'opposition. "Il s'est avéré que c'était bien deux faux comptes qui ont été créés", explique-t-il, "à partir de photos soit d'une base de données libres de droit ou alors carrément d'une photo prise sur un site allemand". Et depuis que l'opposition les a mis à jour, l'un des deux est inactif. "Celui d'un certain monsieur Marc Francou qui en fait s'appelle Thomas Fritsch et qui vend des panneaux solaires à Hambourg", résume Adrien Mottais.

"Remettez-vous au travail"

C'est la première fois que ça va aussi loin, selon l'opposition, sur les réseaux sociaux, "que ce soit pendant la campagne des municipales à Mayenne ou en trois ans de mandat, c'est la première fois que ça arrive", indique Adrien Mottais. Alors qui est derrière tout ça ? L'opposition termine son post Facebook en demandant aux faux comptes de se "remettre au travail", est-ce à destination de la majorité ? "Non, pas forcément", répond Adrien Mottais, "remettez-vous au travail, c'est, qui que vous soyez, essayez de revenir à un débat de serein, on n'accuse personne parce qu'on ne sait pas qui c'est".

Le maire de Mayenne, Jean-Pierre le Scornet s'étonne d'une telle insinuation. "Que la majorité serait un peu à l'initiative ou à la manœuvre sur ces faux comptes, ce sont des insinuations qui nous concernent et qui sont des faits graves parce qu'elles portent atteinte à la foi à notre intégrité et à notre honneur", décrit le maire. De toute façon, pour lui, les réseaux sociaux sont une poubelle et l'avenir de la place Clemenceau ne sera pas faite avec des commentaires Facebook.

La végétalisation sur la place Clemenceau de Mayenne restera jusqu'à mi-septembre et un bilan sera fait à l'automne conclut le maire. Le conseil municipal pourra décider ensuite s'il faut corriger ou supprimer le projet.