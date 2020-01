Des femmes girondines dans le raid Amazones édition 2020

Une très belle aventure humaine et sportive, six jours de parcours dans un pays inconnu, pour la plupart des participantes. Un raid exclusivement féminin,dont la prochaine édition se prépare actuellement, avec deux girondines Annie Véron et Lucie Le Marec.

Gironde, France

Le Raid Amazones : Un raid exclusivement féminin, né il y a 20 ans et dont la prochaine édition anime déjà les futures participantes. Au delà du défi, les femmes courent pour soutenir une association, pour Annie Véron et Lucie Le Marec, c'est l'association des Nanas, lingerie adaptée à vos nénés, à porter pendant et après la maladie. Annie Véron et Lucie Le Marec, se sont classées deuxième au classement général en 2019, cette année elles repartent, plus motivées que jamais. Actuellement, il s'agit de boucler le financement pour la participation au Raid des Amazones, et pour cela, Annie Véron et Lucie Le Marec attendent votre soutien sur la page sociale de leur association Wonder Amazones. Pour la partie physique, toutes les deux s’entraînent régulièrement aux différentes disciplines de ce raid : VTT, Trail, canoë, tir à l'arc, etc.

Les deux girondines participantes au Raid Amazones : Lucie La Marec et Annie Véron s'expriment sur la partie entrainement, Lucie est la coach du binôme, chacune motive l'autre

Le concepteur du Raid Amazones est Alexandre Debanne, connu comme Animateur radio dans les années 80 et télé comme pour TF1 dès 1987, un homme de défi aussi, puisqu'il est détenteur de plusieurs exploits et records sportifs comme l’ascension du Kilimandjaro ou le tour de Corse en jet-ski. Le tracé est en cours pour un départ en novembre 2020.