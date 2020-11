Des femmes témoignent du harcèlement de rue qui n'a pas disparu pendant le confinement

Les rues et les transports publics sont moins fréquentés mais les témoignages de harcèlement subi par la gent féminine dans l’espace public sont nombreux. Des femmes se disent plus méfiantes, peu rassurées quand il s’agit de parcourir les rues après 20h à Nice, prendre le tramway ou même le train.

Pas de pause pour le harcèlement de rue pendant le confinement. Passé 20 heures, même à Nice, on ne croise pas grand monde, dans le centre-ville. Moins de témoins potentiels donc pour venir en aide en cas d’insistance, d’insulte, de gestes obscènes, voire d’agression physique.

"Beaucoup d'hommes vers la gare m'interpellent sur ma tenue, on m'a sifflé par exemple. Ca me dégoute un peu, ce n'est pas respectueux."

Dans le tramway, dans le train, le bus ou dans la rue, des jeunes femmes racontent des regards insistants, des remarques déplacées voire des insultes. Et un sentiment d'insécurité grandit : "j'évite le soir de sortir non-accompagnée" témoigne une jeune niçoise. "Je rentre chez moi en vélo le plus souvent, si je termine tard le travail, ou j'essaie de discuter avec quelqu'un au téléphone pour me rassurer" raconte une autre.

Une jeune femme qui a emprunté le train entre Cannes et Nice, durant la première semaine de confinement a raconté son expérience dans un message posté sur Facebook. Elle a été harcelée dans un wagon par un homme tout le long du trajet.

"Je suis montée dans le train et un homme est venu s’asseoir à côté de moi, le wagon était complètement vide, il s’est amusé à me faire peur, à me parler, à vouloir que je le regarde à faire des allusions, et il continuait, je lui ai dit d’arrêter, de partir. Finalement quand je suis sortie du train, il m’ a suivie sur le quai, dans la gare, je me suis réfugiée dans une boulangerie et j’ai fait une crise de panique".

"J’ai eu peur, car j'ai déjà été victime d'agression sexuelle dans la rue quand j'avais 16 ans, de la part d'un inconnu. Et là, je ne voulais pas que cet homme m’aborde, qu’il m’importune, qu’il continue de me parler, qu’il me suive."

Cette jeune femme, qui préfère garder l'anonymat, explique qu'elle ne prend plus le train pour le moment pour aller travailler. Elle est devenue très vigilante aux endroits qu'elle fréquente, elle est constamment sur ses gardes et en ces temps de confinement, les bars et restaurants fermés, les rues moins fréquentées accentuent ses craintes.

Comment réagir en cas de harcèlement de rue ?

Pour distinguer la drague ou la séduction du harcèlement, il faut prendre en compte la notion de consentement. Sans consentement, on bascule dans le harcèlement.

Beaucoup de victimes regrettent que personne n'intervienne pour les défendre lorsqu'elles ont été agressées ou dénigrées en public. Une méthode, testée aux Etats-Unis parle de la méthode des 5 D : Distraire, Déléguer, Documenter, Diriger, Dialoguer.

Depuis 2018, la loi reconnaît le délit d’outrage sexiste, dans la rue ou les transports. Cette loi pénalise les "propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste", lorsqu'ils sont "dégradants, humiliants, intimidants, hostiles ou offensants". Des faits passibles de 90 euros d'amende, voire de 1 500 euros en cas de circonstance aggravante. La police peut être contactée, et intervenir pour déloger un harceleur ou une harceleuse indésirable, mais l’infraction est peu relevée, car le flagrant délit est compliqué à obtenir.

Le Centre d'information des droits des femmes et des familles peut vous aider si vous êtes victimes de harcèlement, d'agressions, de violences. Le CIDFF 06 tient des permanences, y compris en présentiel, pendant le confinement.

Coordonnées du CIDFF - Capture d'écran CIDFF PACA

Une campagne vient également d'être lancée avec le hashtag #tespastouteseule pour informer, sensibiliser les victimes de violences au sein du couple et leurs proches.