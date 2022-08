Des femmes ukrainiennes créées leurs propres cosmétiques à Nancy, "on oublie tout le temps d'une activité"

Six mois jour pour jour après le début de la guerre, l'atelier l'"Un des sens" à Nancy et l'association "Relais Villes et Villages" ont organisé une activité autour de la création de produits cosmétiques destinée à des réfugiées ukrainiennes.

"Permettre de se reconnecter avec la vraie vie !" C'est le but de cette opération. La gérante de l'atelier "Un des sens" à Nancy, Isabelle Pouilly, et l'association "Relais Villes et Villages" ont organisé une activité à destination des réfugiées ukrainiennes. Le temps d'une après-midi, ces femmes, qui ont quitté leur pays depuis de longs mois, ont pu créer leurs propres crèmes pour le visage.

A l'aide d'une traductrice, Isabelle Pouilly a distillé ses conseils, recommandations. "C'est magnifique", sourit la gérante de l'atelier de cosmétiques bio. "Avec cette activité, elles font leurs propres choix. Dans une vie, c'est primordiale de se loger, se nourrir... Mais prendre du temps pour soi est aussi essentielle, c'est ça aussi la vie !"

Un jour particulier

Toutes partiront avec une crème pour le visage faite-maison ainsi que des fleurs offertes par l'établissement "Le Liseron" pour le plus grand bonheur d'Olena, réfugiée depuis 5 mois. "Pour les femmes, les détails sont importants. Dès que l'on parle de la beauté, on oublie tout le temps d'une activité et ça nous rend plus heureuse"

Depuis six mois, la Russie a démarré une guerre en Ukraine. Ce mardi 24 août était aussi une date importante pour toutes ses Ukrainiennes car c'était le 31ème anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Une date à part pour Olena. "En Ukraine, comme chez vous, on fête ce jour d'indépendance. On s'habille bien, on sort. Du coup, cette activité nous réconforte car cette année c'est particulier mais on n'oublie pas ce jour. Encore plus aujourd'hui. On veut toujours l'indépendance et la liberté !"