Les usagers du centre aquatique de Beaumont-Hague (Manche) doivent prendre leur mal en patience en ce moment. L'établissement est régulièrement fermé, "l'effectif nécessaire à la surveillance des bassins n'étant pas atteint", peut-on lire sur le site Internet. En tout, la piscine est fermée pendant neuf jours au mois de décembre, parfois pour quelques heures, parfois pour toute la journée.

Le plus surprenant, c'est que ces fermetures sont dues à un conflit au sein du personnel, qui entraîne une multiplication des arrêts maladie. Impossible d'en savoir plus, aussi bien la direction du centre aquatique que les élus de la commune nouvelle de La Hague ont refusé de s'exprimer publiquement. La commune nouvelle assure toutefois prendre le problème "au sérieux" et indique qu'une médiation est en cours pour tenter de régler le conflit entre employés.