Des festivités du 14 juillet sous haute sécurité en Ile-de-France

Ce jeudi et ce vendredi onze mille policiers et deux mille cinq cents sapeurs-pompiers sont mobilisés à Paris et en petite couronne. Des effectifs un peu plus nombreux que l'an dernier pour encadrer la venue du président américain et faire face à une menace terroriste à un niveau toujours élevé.

C'est une situation un peu particulière à laquelle vont être confrontées les forces de l'ordre pendant deux jours. Elles vont à la fois devoir gérer le quotidien d'un 14 juillet sous état d'urgence , alors que "la menace terroriste reste élevée" a rappelé Michel Delpuech, préfet de police de Paris. Et encadrer la venue de Donald Trump et de toute sa délégation qui arrive dès ce jeudi matin à l'aéroport d'Orly.

Donald Trump, une personnalité sous haute sécurité

Les déplacements du président américain se font toujours sous haute surveillance. Des cortèges l'accompagneront sur les routes franciliennes. Son programme n'est pas encore totalement arrêté, mais l'on sait déjà que Donald Trump sera officiellement accueilli à l'Hôtel national des Invalides ce jeudi à 15 heures 30 par Emmanuel Macron.

Les deux hommes se rendront ensuite à l'Elysée pour un entretien en face-à-face suivi d'une conférence de presse. Le soir ils dîneront ensemble, avec leurs épouses au restaurant Jules Verne de la Tour Eiffel. Le lendemain, ce vendredi, ils se retrouveront sur les Champs-Elysées où près de trois mille cinq cents policiers et gendarmes seront chargés de veiller au bon déroulement du défilé militaire.

Un dispositif contre les véhicules béliers

Alors que la France reste sous état d'urgence et que la menace terroriste est toujours "élevée" selon les autorités, le défilé des Champs-Elysées, le feu d'artifice au pied de la Tour Eiffel et le concert sur le Champ de Mars vendredi soir vont mobiliser près de sept mille cinq cents policiers et gendarmes.

Les deux secteurs (Champs-Elysées le matin et Champ de Mars le soir) seront entièrement entourés de barrières. Aux différents points d'accès des contrôles d'identité pourront avoir lieu, sacs et bagages seront fouillés. Pour éviter un drame comme celui du 14 juillet 2016 à Nice, ces accès seront également protégés cette année soit par des véhicules de police, soit par des plots anti-voitures béliers. Un drone de l'armée de l'air doit aussi permettre de repérer tout mouvement de foule ou toute voiture suspecte.

Eviter les violences urbaines

Mais les opérations de sécurisation vont débuter dès ce jeudi dans toute l'agglomération parisienne. Près de trois mille policiers et gendarmes sont chargés de surveiller les quartiers et d'éviter les violences urbaines ou les troubles à l'ordre public en marge des bals des pompiers ou des fêtes organisées par les communes. La préfecture de police de Paris a pris un arrêté interdisant le transport et la vente de pétards et de mortiers parfois utilisés contre les forces de l'ordre.

"Pour que ces deux journées restent une fête" assure Michel Delpuech. Près de cent mille personnes sont attendues pour le défilé militaire sur les Champs-Elysées. Elles pourraient être huit fois plus le soir, pour le feu d'artifice au pied de la Tour Eiffel.