Des fêtes de fin d'année difficiles pour les Ukrainiens installés à Dijon

"Avant la guerre, nous fêtions en famille et en souriant comme vous", se rappelle nostalgique Tetiana Yablonska, la présidente de l'association Ukraine Dijon Besançon. Sauf que cette année, et après 10 mois de conflit avec la Russie dans son pays d'origine, les fêtes ont un goût amer. "Pour moi c'est plutôt triste et je ne peux plus rire ou sourire", déplore Tetiana.

ⓘ Publicité

Retour aux traditions européennes

En Ukraine, un pays de confession orthodoxe, on fête en réalité le nouvel an deux fois : le 1er janvier et le 14 janvier. Et pour Noël c'est la même histoire. "Nos arrières grands-parents fêtaient déjà Noël le 25 décembre. Mais avec l'invasion soviétique on s'est mis à fêter Noël orthodoxe le 7 janvier", explique-t-elle. Dans son pays d'origine, cette année est marquée par le retour à la tradition européenne du 25 décembre. "C'est en fait un choix culturel et politique, un peu comme la décision d'arrêter de parler russe entre Ukrainiens", souligne cette fervente défenseure des traditions.

Pourtant, son association a décidé d'organiser une messe orthodoxe le 7 janvier prochain à l'église Sainte-Bernadette de Dijon. "Ce n'est pas pour célébrer, mais pour partager ma culture", insiste-t-elle. L'office sera suivi de chants traditionnels ukrainiens puis d'un repas. L'évènement est ouvert à tous, gratuit et basé sur une participation libre.

"Le spectacle doit continuer"

Mykola est artiste dans la troupe du cabaret Odysséo. Lui aussi d'origine ukrainienne, il partage le sentiment de Tetiana. "C'est difficile parce que chaque jour des bombes tombent sur mon pays et les familles qui y sont restées", explique-t-il. Mais pour ce professionnel du rire, il est clown, "le spectacle doit continuer".

Il est même en représentation pour le réveillon du nouvel an . Il raconte se battre sur scène pour la liberté lui aussi. Si Tetiana se bat avec des chants traditionnels, l'arme de Mykola, c'est le rire.

Tous deux espèrent, pour cette nouvelle année 2023, une victoire ukrainienne. Ils souhaitent garder espoir. Et font les vœux de voir une issue à ce conflit et le respect entre les hommes se rétablir ici comme Ukraine ou ailleurs dans le monde.