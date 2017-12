La solidarité entre femmes pour palier l'absence du mari. Environ une fois par mois, l'armée propose aux épouses des soldats partis en opération extérieure de se réunir, avec les enfants, pour parler, se soutenir. Dans un bâtiment du quartier Corbineau, les enfants partagent un goûter, les mamans partagent leur vie de femme seule à la maison. Stéphanie a 38 ans dont 20 années passées avec un mari sous officier absent du foyer en général la moitié de l'année :

on s'y fait, on apprend à être indépendants. L'absence, on y est habitué, ça fait partie du paquetage