Des feux jaunes piétons bientôt testés à Nantes

Avec Strasbourg, Nice, Toulouse, Metz, Versailles, la ville de Nantes a été retenue pour tester un nouveau dispositif de sécurité routière. Il s'agit de feux jaunes piétons. Ils vont être installés sur deux carrefours à feux tricolores jugés accidentogènes. Le principe est le suivant : quand le pictogramme jaune s'allume, le piéton ne doit plus s'engager sur la chaussée. S'il est déjà engagé, il aura le temps d'achever sa traversée avant que le feu repasse au vert pour les voitures.

ⓘ Publicité

Fixe ou clignotant

L'expérimentation pilotée par l'État a prévu de tester deux dispositifs, un feu fixe et un feu clignotant. À Nantes, il sera clignotant au carrefour des rues de Strasbourg et du Général Leclerc de Hautecloque et il sera fixe au carrefour de la rue Vincent Gâche et du boulevard des Martyrs nantais. L'expérimentation a pour but de voir si le piéton comprend naturellement le message, qu'il ait ou non commencé à traverser. Dans deux ans, un retour d'expérience sera dressé pour savoir s'il faut ou non généraliser le dispositif dans toute la France.