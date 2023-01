Des fèves à l'effigie des pompiers de Périgueux dans une boulangerie de Dordogne

L'an dernier, c'était les monuments de Notre-Dame-de-Sanilhac. Cette année, des fèves avec des camions et des sapeurs-pompiers, marquées "pompiers de Périgueux". La boulangerie Aux quatre mains, à Notre-dame-de-Sanilhac ne manque pas d'idées pour attirer les clients amateurs de fèves pour l'épiphanie. "Tous les ans, on fait une fève personnalisée", dit Anne-Lise Bouty, la patronne.

"On a toujours été là pour les pompiers, on fait les calendriers, on a fait la vente de brioches pour les Jeunes sapeurs-pompiers, ça nous tient à coeur et on voulait les mettre en avant", dit la boulangère. Les fèves ont été fabriquées par une faïencerie artisanale de Clamecy, la région des fèves, dans l'Yonne : "On essaie de travailler beaucoup en France et localement, c'est notre façon de travailler".

Les fèves à l'effigie des pompiers © Radio France - G. G.

"Beaucoup de demande"

La boulangerie vend ses galettes frangipane et ses brioches des rois depuis le 1er janvier. "On a beaucoup de demande, donc je précise, on ne vend les fèves que dans les galettes et les brioches", sourit la boulangère : "On a eu pas mal de commandes, ça plaît énormément. Je pense que les gens regardent les collections de fèves et choisissent l'endroit où ils achètent leur galette en fonction".

Fin janvier, la boulangerie offrira l'ensemble des modèles de fèves à l'effigie des pompiers à la caserne de Périgueux, exposées dans un cadre qui trône aujourd'hui dans la boulangerie pour les clients.