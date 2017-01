Des fèves à l'effigie des monuments de Bordeaux dans les galettes des rois

Le,patrimoine bordelais dans les galettes des rois : c'est l'idée du boulanger pâtissier Laurent Lachenal. Treize fèves représentant les grands monuments de Bordeaux sont à retrouver dans ses galettes des rois.

Après le réveillon de Noël et la soirée du Nouvel An, propices aux excès, voici venu l'Epiphanie ! L'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour tirer les rois en mangeant des galettes. Et des galettes, il y en pour tous les goûts : avec la fameuse frangipane... ou le briochée ! Et pour l'occasion, un boulanger bordelais a décidé de glisser dans ses galettes des fèves plutôt insolites : des fèves carrées, chacune à l'effigie d'un monument connu des Bordelais.

Les treize fèves à l'effigie des monuments © Radio France - Pauline Pennanec'h

De la Cité du Vin au Pont Chaban-Delmas

Treize fèves au total, imaginées par Laurent Lachenal, boulanger pâtissier à Bordeaux et à Pessac. Il s'est associé avec l'entreprise Panessel pour glisser ces fèves personnalisées dans ses galettes : "Pour mettre en valeur les monuments de Bordeaux. Des fèves de fabrication française, puisqu'il a fallu trouver des spécialistes."

Ce sont des fèves 100% made in France ! — Laurent Lachenal

Quelle fève se cache dans ces brioches ? © Radio France - Pauline Pennanec'h

Une idée originale qui amuse les clients : "Ça change de la fève Astérix !" sourit Ronan. Asna pourra faire découvrir, et la galette des rois, et le patrimoine bordelais, à sa belle-mère brésilienne : "Je trouve que c'est bien, on peut redécouvrir la ville à travers les fèves !". En tout cas celles ci sont uniques, 100% made in France à garder en souvenir, que les enfants vont découvrir avec plaisir. D'ailleurs 68% des Français avouent tricher pour que les enfants trouvent la fève !