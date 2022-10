Des files prioritaires dans 7 stations-services de l’Hérault pour les forces de l’ordre et les secours

Alors qu’il faut parfois attendre plus de deux heures pour faire le plein dans l’agglomération montpelliéraine, la préfecture de l’Hérault tente de mettre de l’ordre. À partir du mardi 11 octobre, et jusqu’au vendredi 14, des files prioritaires seront mises en place dans 7 stations-services du département. Elles seront destinées aux véhicules suivants : la police nationale, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers et les véhicules d’urgence sanitaire tels que le SAMU, le SMUR, les ambulances privées et les véhicules sanitaires légers.

La liste des stations concernées

La liste des stations héraultaises concernées par l'arrêté préfectoral en vigueur dès le mardi 11 octobre

Interdiction de remplir des récipients avec du carburant

Du mardi 11 et vendredi 14 octobre, il sera également interdit de remplir des récipients type jerricanes avec de l'essence ou du gasoil. Et ce, afin de décourager des comportements qui ont été constatés à plusieurs reprises ces derniers jours.

Dans cette station-service montpelliéraine, les clients se battent pour les derniers litres.

