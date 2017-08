Des films pour garder vivant le breton des anciens

C'est "une course contre la montre" qui est lancée pour capter ces "bretons authentiques" explique d'emblée Rozenn Milin. Armée d'une caméra et accompagnée par une équipe de professionnels, elle a décidé d'aller capter le témoignage et la mémoire de bretonnants.

"C'est vrai que ce n'est pas habituel de voir une caméra dans mon garage", sourit Fine, espiègle. Joséphine est la star de ce tournage. Cette ancienne crêpière professionnelle explique durant toute la matinée à Rozenn Milin et son équipe, ses techniques de préparation des pâtes à crêpes et la façon dont elle les prépare. Et n'allez pas dire qu'elle a deux belles billig pour faire ses crêpes ! Fine le martèle, et s'agace, on étale sa pâte sur une "boelon" (poële) et on prépare sa pâte dans une billig (bassine traditionnelle).

"C'est le breton qu'on parle depuis qu'on est tout petit"

"C'est précisément ces mots, ces accents, cette couleur qu'on veut faire entendre aux jeunes générations, et Fine a un breton pourleth magnifique. Dreist !" se réjouit Rozenn Milin. Marcel, de Langoëlan, est également présent ce jour-là et il se réjouit de ce tournage : "c'est le breton qu'on parle depuis qu'on est tout petit, le breton de Guémené et de Laoulan (Langoëlan en français)".

SELAOU | Fine o kontañ deomp pegen souezhus e oa gwelout kement-se a dud en he zi Copier

Faire entendre un "breton authentique" aux jeunes générations

Rozenn Milin et son association Sorosoro ont déjà fait, depuis 2009, le tour du monde pour enregistrer des locuteurs de langues minorisées "en Océanie, en Amérique Latine ou en Afrique". "Mais le breton est également en danger" souligne la productrice.

Des films de 4-5 minutes seront réalisés à partir des entretiens avec chacune des 20 personnes rencontrées partout en Bretagne. Elles seront mises en ligne d'ici la fin de l'année sur le site de Sorosoro et seront utilisables par toutes les personnes intéressées. "On n'est pas les premiers à faire du collectage mais on n'est jamais trop nombreux !"