Des footballeurs parisiens recrutés en nombre par le Paron FC

C'est un phénomène inédit pour ce club du nord de l'Yonne qui a l'un des plus petits budgets de National 3 mais peut proposer à ses recrues, une certaine qualité de vie. L'épidémie a rebattu les cartes de l'attractivité pour un certain nombre de joueurs franciliens.

De nombreuses candidatures de Franciliens

Ce constat, cela fait quelques semaines que Mehdi Chalabi le fait. Il est l'entraineur du Paron FC : "j'ai reçu beaucoup d'appels de joueurs parisiens. Ils nous disent, c'est l'effet covid, la vie en appartement, pas de sorties pendant un an. En plus, il n'y avait pas de foot cette saison, donc ils ont envie de voir l'air de la campagne, tant mieux pour nous."

L'objectif du Paron FC est de se maintenir pour les prochaines saisons en National 3 © Radio France - Renaud Candelier

D'autant que certains ont joué au sein de clubs professionnels comme le Red Star et le Paris FC, c'est le cas de Dramane Diaby, âgé de 20 ans domicilié à Aulnay sous bois : "bien sûr, l'épidémie a tout bouleversé. Cela a beaucoup joué sur les recrutements au Paron FC. Je me suis dis, autant quitter l'Île-de-France."

Le club accompagne les jeunes dans leur installation

Des jeunes urbains prêts à venir s'installer à la campagne, pour jouer au football en National 3 et pour trouver un logement, ils peuvent compter sur l'aide du club explique Sadio Diarra originaire de Montreuil : "on verra cela avec le président. Ils vont s'en donner les moyens comme nous allons nous donner les moyens (de réussir). Si on trouve un logement, on va rester et puis voilà."

Pour tous ces joueurs, la priorité c'est le football, même si en amateur il ne reçoivent que 300 à 400 euros par mois de prime de match. Mamadi Cissé, 24 ans, venu de Paris, 18e arrondissement : "je vais travailler avec un emploi qui correspond à mon bac. Je suis venu jouer au foot quand-même donc il faut que je sois à l'aise sur le terrain, il ne faut pas que je sois fatigué. Donc un travail tranquille." Avec ces recrues franciliennes, le Paron FC espère pérenniser sa place dans le championnat de National 3. Le club avait terminé dernier de son championnat en Bourgogne-Franche-Comté.