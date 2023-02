Des formations pour les maires ruraux des Deux-Sèvres

Yves Attou, président de l'AMR79 et maire de Saint-Christophe-sur-Roc et Antoine Fabry, président du Tremplin, pendant la signature

"Dans les grandes villes, les élus sont souvent issus des classes CSP+, encadrés par une équipe et encartés dans un parti politique sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Dans les milieux ruraux, c'est plutôt l'inverse", constate Antoine Fabry, président du Tremplin, société spécialisée dans la formation d'élus locaux.

Résultat : il y a 50% de démissions en plus dans les milieux ruraux cette année que sur le mandat précédent. "C'est de plus en plus compliqué pour les élus", confirme Yves Attou, président de l'association des maires ruraux des Deux-Sèvres (AMR79).

Les enjeux budgétaires, d'urbanisation ou de démocratie sont en effet de plus en plus complexes.

Des formations adaptées

C'est pour cela que l'AMR79 a signé un accord jeudi 23 février avec la société Le Tremplin et son président Antoine Fabry : des formations sur des thématiques centrales pour les élus seront organisées partout sur le territoire.

"Contrairement à ce que l'on pense, avec le mythe de l'élu retraité, trois élus sur quatre travaillent. Je ne parle même pas de ceux qui ont des enfants, développe Antoine Fabry, et donc quand on leur propose des formations à Nantes, à Bordeaux ou à Paris en milieu de semaine, ils n'y vont pas..."

Le Tremplin organise donc ses formations sur le territoire, pour que l'élu n'ait que 30 km maximum à parcourir pour se former. Autre point important : les formateurs connaissent bien le département et peuvent donc adapter leurs cours aux problématiques rencontrées dans les communes.

Dans la Vienne aussi, ce type de formation séduit : 126 élus sont inscrits sur la plateforme du Tremplin.