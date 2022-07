Patrouilleur sur les routes de Vendée : "Je revois encore voler le fourgon et ce bruit de ferraille..."

C'est une opération qui se veut volontairement choquante. Celle d'exposer tout au long du mois de juillet, dans 17 aires d'autoroute de France, 18 fourgons accidentés de patrouilleurs de Vinci Autoroutes. Un moyen de sensibiliser les gens aux risques qu'encourent ces agents ainsi qu'aux accidents qui se multiplient d'année en année.

"On dirait un cimetière de voitures", assure Jean-Claude, un automobiliste. "Je trouve que c'est un peu trop là. Cela impressionne et ça fout un peu la chair de poule. On pense à ces gens qui étaient dedans et qui sont là pour nous", ajoute Marie, une automobiliste en pause sandwich. Choquer, c'est justement l'objectif de cette opération itinérante installée le temps de la journée de mardi sur l'aire de la Vendée près de Saint-Hermine par Vinci Autoroutes.

Quatre patrouilleurs morts depuis janvier

"En plus du visuel, on veut un peu choquer avec notre nouveau slogan "Quand allez-vous percuter?", un petit jeu de mot pour dire à nos automobilistes : quand allez-vous comprendre qu'en respectant le corridor de sécurité, vous allez éviter des accidents et améliorer non seulement la sécurité des intervenants mais aussi votre sécurité à vous", précise Pascal Chevillard, chef de district Vendée-Deux- Sèvres de Vinci Autoroutes.

Une sensibilisation d'autant plus nécessaire alors que l'année 2022 est déjà particulièrement meurtrière chez les agents de la route. Quatre sont morts depuis janvier en France. Avec cela, ce sont 30 fourgons qui ont été accidentés du côté de Vinci. Cela représente en moyenne, plus d'un véhicule d'intervention percuté chaque semaine sur le réseau Vinci Autoroutes.

Vinci Autoroutes présentait son nouveau slogan. © Radio France - Virginie Vandeville

J'entends encore le bruit de la ferraille

Une sensibilisation portée également par les premiers intéressés, des patrouilleurs. Davy, le responsable des patrouilleurs de Vendée et de Loire-Atlantique est venu en civil, voir son camion. Son fourgon, il l'a vu se faire percuter, un 14 juillet, il y a cinq ans près de Montaigu. Il se trouvait à 300 mètres de lui, en pleine intervention de dépannage. "Il ne reste pratiquement plus rien. Je revois encore voler le fourgeon après qu'il ait été percuté par un poids-lourd. Je l'ai vu arriver, alors j'ai crié auprès des gens qui étaient là. Je les revois encore se retourner vers moi. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils se sont jetés sur le côté", raconte l'homme de 47 ans encore tremblant.

Davy devant son véhicule d'intervention accidenté. © Radio France - Virginie Vandeville

"C'est quelque-chose qui vous hante après et surtout ce bruit de ferraille qui est toujours là dans mes oreilles". précise encore l'agent. "On a tous une famille. Je suis papa. On y repense et c'est toujours compliqué."