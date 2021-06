"Des fourmis dans les abdos !" : les salles de sport des Landes se préparent à la réouverture

Plus qu'une semaine avant la réouverture des salles de sport, prévue le 9 juin. Malgré les contraintes sanitaires toujours en place, gérants de salle et habitués landais trépignent d'impatience et les préparatifs de reprise vont bon train.

J - 7 ! Dans une semaine, le 9 juin, les habitués des salles de sport retrouveront leurs coachs, leurs machines... et leurs copains ! "On a des fourmis dans les abdos, une envie pressante d'y retourner" confie Jean-Marc, habitant de Saint-Perdon et fidèle du Studio Latitude Forme à Mont-de-Marsan depuis bientôt 4 ans. Huit mois de fermeture, pour lui, c'était une éternité. "Il y a beaucoup de choses qui manquent, le contact, le plaisir avant le cours de discuter, d'échanger... puis le plaisir du cours, des sourires, des efforts, des sueurs (...) je suis d'un naturel sportif, aguerri, assidu, parfois même un peu trop accro, j'ai besoin de ça !"

C'est comme une nouvelle saison, un nouveau départ - Philippe Duverger, Studio Latitude Forme

Pour le retour en salle, il faudra respecter un certain nombre de consignes sanitaires : jauge limitée à 50 % jusqu'au 30 juin, suivi des adhérents avec un QR Code ou une inscription sur un cahier, pour les éventuels cas contacts. Le port du masque ne sera pas obligatoire pour la pratique sportive mais il faudra le mettre à chaque déplacement dans les locaux. Au Studio Latitude Forme, le patron et coach Philippe Duverger applique scrupuleusement les consignes : gel hydroalcoolique, lingettes nettoyantes à disposition des élèves, pas plus de 10 par séance "et il faut que je pense à fermer le vestiaire, pour ne pas qu'ils y aillent. Et peut-être passer un petit coup sur les vitres, elles se sont encrassées" s'amuse le coach. "C'est comme une nouvelle saison, un nouveau départ."

à lire aussi La reprise des clubs de sport amateur ne se fait pas sans inquiétude

Comme plusieurs autres salles landaises, le Studio Latitude Forme passe par un système de réservation pour gérer les flux. Philippe Duverger utilisait cette méthode avant la crise sanitaire. Pour lui, le grand changement, ce sont les cours en visio, mis en place pendant les confinements, qui lui ont permis de garde 65% de ses adhérents... et qui vont être en partie maintenus. "Même avec la reprise en présentiel, j'ai des élèves qui veulent garder des cours en visio" explique Philippe Duverger. "Je vais adapter ma grille de manière à avoir un cours de chaque discipline par semaine en visio et le reste en présentiel."

Pour les sportifs aimant faire leurs efforts en toute fin de journée, attention, le couvre-feu est assoupli mais il sera toujours en vigueur, jusqu'à 23 heures, à partir du 9 juin.