Des fournitures scolaires à bas prix chez Emmaüs à Saint-Aunès

Lundi 4 septembre prochain, sonnera l'heure du retour en classe pour vos enfants. Pour les retardataires, l'heure est encore à l'achat des fournitures. Avec l'inflation, les familles cherchent plus que jamais à s'équiper à moindre prix. Emmaüs Montpellier Saint-Aunès a un rayon scolaire.

Et du monde, il y en a eu. À tel point que le rayon scolaire est quasi vide. Entre cartables, pochettes, agendas, fournitures, tout ou presque, à d'ores et déjà été acheté par les clients.

"On a énormément de monde tous les jours. Il y a les gens qui veulent consommer des objets de seconde main par souci d'écologie. Mais on a aussi tous ceux qui veulent du moins cher. Les fins de mois difficiles, ce n'est pas qu'une légende et qu'un joli mot dans les journaux, c'est une réalité. Le textile, le mobilier, le matériel scolaire. On a une grosse clientèle d'étudiants qui vient se meubler, s'habiller et équiper leur logement à petit prix" explique Hervé Diome, directeur adjoint de la communauté Emmaüs

Acheter à Emmaüs, c'est aussi aider 100 personnes à vivre. "C'est par les dons d'objets matériels qui nous sont faits, et par les achats des clients, qu'on arrive à faire vivre ces compagnons. Donc je dirais que c'est un échange donnant donnant. La communauté fonctionne sans aucune subvention", ajoute Hervé Diome.

