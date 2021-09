Des Franciliens passent leur permis bateau à Vernon, c'est beaucoup plus rapide

En cet après-midi où le soleil inonde le port des Tourelles à Vernon, Clément, 23 ans, et Brahim, 30 ans, s'apprêtent à passer l'épreuve pratique du permis bateau. Sur le quai, ils rejoignent Jean-David Bigot, leur enseignant et leur examinateur du jour : "La première demi-heure, ils découvrent les capacité du bateau, en puissance, avant arrière, en giration et après d'autres exercices s'enchaînent où ils vont devoir maîtriser le bateau" explique l'homme qui a ouvert mi-juin son bateau-école Vernon sur l'eau. Quatre heures à quatre heures et demie de navigation pendant lesquelles il teste les connaissances des candidats et leur livre des conseils :

Ici à Vernon, on serre à gauche - Jean-David Bigot

Clément est venu de Porcheville (Yvelines) pour passer son permis côtier à Vernon "pour le loisir et pour le plaisir de la navigation" et aussi car dans l'Eure, les délais de présentation au permis sont beaucoup moins longs. "Il y a quand même 5.000 personnes en attente en Île-de-France. Je me suis inscrit mi-juillet, ici, je peux l'obtenir fin août début septembre" explique le jeune homme, qui a déjà prévu une virée entre amis au large des côtes de la Sardaigne en septembre.

En Île-de-France, je ne l'aurais pas eu avant janvier ou février - Clément

"Les habitants d'Île-de-France doivent vraiment attendre des mois avant de passer l'examen, on m'a parlé de janvier ou février" confirme Jean-David Bigot alors que dans l’Eure un candidat peut espérer repartir avec le précieux sésame en un mois. Brahim, 30 ans, veut valider son permis fluvial et son permis côtier : "J'ai rajouté le fluvial parce que j'habite pas loin à Évreux, ce serait pratique pour faire des petites sorties le week-end en famille un peu plus régulièrement" détaille le médecin en poste à l'hôpital La Musse.

Même le permis hauturier sur la Seine

Vernon sur l'eau dispense des formations pour les permis fluvial, côtier et hauturier. "Le fluvial permet de naviguer sur les fleuves, canaux, lacs et plans d'eau fermés. Mais, sur un fleuve arrive la frontière maritime et dans ce cas-là, il faut avoir son permis côtier pour naviguer sur le rivage, jusqu'à six miles des côtes, environ douze kilomètres" précise Jean-David Bigot. Le bateau- école assure également le permis hauturier et pourtant la mer n'est pas si près de Vernon. En fait, "il faut réussir une épreuve sur cartes marines. Le permis hauturier ne demande pas de pratique car on est sensé avoir son permis côtier".

On ne demande pas pour le permis côtier de naviguer avec une houle d'un mètre car c'est difficile de l'avoir sur la Seine - Jean-David Bigot

Après avoir bourlingué sur les mers du monde entier, Jean-David Bigot a fait le choix de poser ses valises à Vernon, pour un peu de répit familial et "par goût de l'entrepreneuriat" :

Suivant la formation suivie, comptez de 390 à 850 euros pour deux personnes pour passer votre permis bateau à Vernon.