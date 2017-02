Des fresques monumentales, bientôt sur les immeubles du quartier des Lices à Tonnerre dans l'Yonne

Le bailleur social Domanys vient d'entamer un programme de réhabilitation d'un peu plus d'une centaine de logements (106) dans le quartier des Lices à Tonnerre, pour un coût de 3,7 millions d'euros. Des fresques vont habiller les façades et les pignons de quatre immeubles qui seront rénovés

C'est une grande première en Bourgogne. Après la réhabilitation des immeubles du quartier des Lices, une quinzaine de fresques, certaines de 15 mètres de haut, seront visibles sur les bâtiments. Les habitants ont été associés à la réalisation des fresques, lors de plusieurs réunions depuis le mois d'Octobre 2016. Trois thèmes ont ainsi été retenus : l'eau, la pierre et le bois. C'est l'entreprise lyonnaise Cité Création qui est venue présenter les maquettes mardi dernier aux habitants.

"Le quartier sera moins triste "selon Marie Thérèse

Les habitants attendent beaucoup de la réhabilitation des immeubles, et des fresques plus particulièrement pour ramener un peu de lien social. Partager le son sur : Copier

Et les fresques ont fait quasiment l'unanimité. Marie Thérèse est la plus ancienne locataire du quartier . « Je suis ici depuis 1960. je ne me plaint pas de mon quartier mais avec ça, ça va s'améliorer je pense. Ça va être moins triste. »

"Les murs , les appartements vont changer et peut être aussi la mentalité de certaines personnes" espère Evelino

Evelino qui a grandi dans un des immeubles du quartier des lices pense aussi que cette réhabilitation du quartier est une bonne chose. « Avant ici, on vivait bien, on s'amusait. Mais depuis les années 90, ça s'est dégradé. Des incivilités, les gens qui déposent leurs poubelles n'importe où. Avec la réhabilitation , le quartier sera plus cool. Les murs , les appartements, ça va changer. En espérant que la mentalité de certaines personnes change également. »

La première grande fresque apparaitra sur le pignon de cet immeuble en réhabilitation © Radio France - Damien Robine

Premier immeuble réhabilité, avec sa fresque pour la fin du mois de mai

Romélie , jeune maman de 4 enfants est quant à elle, carrément enthousiaste depuis qu'elle a découvert à quoi allaient ressembler les fresques. « Ça va rendre une nouvelle vie à nos bâtiments et ce sera vraiment splendide. Aujourd'hui, c'est vrai que le quartier est un peu triste, alors qu'il y a plein de vie, plein d'enfants. Là, ça va permettre de redynamiser le quartier. Ça fait plaisir. »

Dans ces immeubles des Lices à Tonnerre, qui datent des années 60, la vie des habitants s'est dégradée au fil du temps. Le reportage de Damien Robine. Partager le son sur : Copier

La réhabilitation d'un premier immeuble avec sa fresque sera terminé à la fin du mois de mai. La fin de l'ensemble des travaux de rénovation est prévue pour la fin de l'année 2018.