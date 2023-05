Des friperies de la France entière à Poitiers pour Frip Market

Ils étaient neuf exposants sur l'îlot Tison ce dimanche 14 mai à Poitiers. Tous vendaient des vêtements de seconde-main et vintage, des années 70 à 2000.

Collection printemps-été

"Le but, c'était de mutualiser. C'est-à-dire que plutôt que chacun reste dans son coin, on fait un événement où on invite plein de fripiers, qui tous ensembles vont faire venir beaucoup plus de monde que s'ils restaient chacun dans leur coin", explique Alexandre, qui travaille à la friperie Six Huit de Poitiers et qui organise l'événement.

Une précédente édition avait déjà eu lieu à l'automne. Les organisateurs voudraient faire de Frip Market un événement bi-annuel, "comme les collections printemps et automne des marques de luxe", glisse malicieusement Alexandre.

Ici, on est pourtant loin de l'univers de Dior ou Chanel : les neufs friperies présentes à l'événement ne proposent que des vêtements des années 70 à 2000, c'est-à-dire des vêtements vintages. Et il y en a pour tous les goûts.

Venus de toute la France

Marine est la gérante de Hello Cutie Vintage, une boutique spécialisée dans les vêtements des années 2000. Elle nous présente sa collection : "Le pièce emblématique de cette époque, c'est vraiment la minijupe, un peu écolière, avec des petits volants, des petits carreaux... On est sur le style de Britney Spears", explique la vendeuse.

Marine, gérante de la boutique Hello Cutie Vintage, devant son stand de fripe à Poitiers, dimanche 14 mai. © Radio France - Agathe Legrand

Marine et sa veste racing bien typique des années 2000 sont venues de Lyon, spécialement pour cet événement : "je sais que leur première édition avait bien marché, l'ambiance avait l'air super cool. Donc je me suis dis, pourquoi ne pas ramener un peu d'années 2000 à Poitiers."

Un peu plus loin, le stand de Romain. Lui vient de Poitiers. Il a ouvert sa boutique en avril et est spécialisé dans les maillots de football : "je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable demande sur Poitiers, et même sur l'ancienne région Poitou-Charentes, pour trouver des pièces rares."

Romain vend et cherche des maillots de football datant des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il était présent à l'événement Frip Market. © Radio France - Agathe Legrand

Plusieurs centaines de personnes sont venus jeter un coup d'œil aux collections au cours de la journée... et sont reparties pour certaines avec quelques vêtements, comme Elise et Sarah : "ça change de ce qu'on peut trouver en magasin !"