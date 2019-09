Des fruits et légumes bios tous les jeudis sur le parvis de la gare d’Avignon

Un stand de fruits et légumes sur le parvis de la gare centre d'Avignon

Avignon, France

Olivier Martin et Ariane Brulat sont des spécialistes de la vente de primeurs bios et de proximité mais d'habitude ils travaillent dans des entreprises de plus de 100 salariés. Le jeudi c'est à la demande du chef de la gare centre d'Avignon qu'ils installent leur étal de 16 à 20 h 00.

Leurs clients sont autant des cheminots que des voyageurs et des touristes

Le stand de BEABA-primeur d'Olivier et d'Ariane sera sur le parvis de la gare jusqu'en décembre et sera peut-être à nouveau là quand le parvis de la gare aura été piétonisé.

Reportage :

