Des fuites de canalisation de station d'épuration qui s'écoulent dans la rivière inquiète à Bessoncourt

Bessoncourt, France

Odeurs nauséabondes et risque de pollution de la rivière l'Autruche et du canal du Moulin. Ambiance à laquelle assiste certains habitants de Bessoncourt depuis un mois. C'est le cas de Nicolas. Il habite le lotissement juste à côté d'une des fuites, il passe devant quasiment tous les jours. "On pensait d'abord à une fuite de gaz ou à un trop plein d'eau suite aux crues de décembre, et puis finalement en repassant ces derniers jours on a vu qu'il y avait des dépôts d'eau usée avec des excréments", raconte ce riverain.

Comme d'autres habitants du village, Nicolas a prévenu la mairie. Et ce n'est pas la première fois que le maire, Guy Mouilleseaux, est confronté à cette situation "La station d'épuration est installée en amont de la rivière, à Phaffans, au lieu d'être en aval à Bessoncourt, mais à l'époque, les services d'Etat ont refusé d'installer la station à Bessoncourt parce que la commune est en zone inondable", regrette l'élu, qui a aussitôt averti l'agglomération du Grand Belfort, en charge de l'assainissement, pour résoudre le problème.

A cause des fuites, des excréments s'accumulent dans la rivière l'Autruche à Bessoncourt. © Radio France - Adeline Divoux

Le problème, ce sont les joints des regards, qui ont lâché. Deux solutions alors : changer les pièces de ces plaques d'égout ou supprimer définitivement les regards. "Dans le premier cas, nous n'arrivons pas réussi à retrouver ces pièces de rechange, qui étaient fabriquées à Pont-à-Mousson. Si nous n'avons pas ces pièces, il faudra fermer les regards et mettre une conduite en continu jusqu'à la station d'épuration, mais cela coûte cher", précise Guy Mouillesaux.

Début des travaux lundi 6 janvier

Le Grand Belfort a demandé à des entreprises d'intervenir lorsque le problème de fuite a été signalé, mais les travaux ont été repoussés car les entreprises de BTP étaient fermées pour les fêtes. Les travaux devraient donc démarrer dès ce lundi 6 janvier.

De son côté, la Fédération de pêche du Territoire de Belfort, vérifie le degré de pollution de ces fuites. Pollution qui devrait être limitée pour Marc Hannotin, salarié de la fédération : "Ce sont principalement des déchets humains, de la matière organique donc. Heureusement, nous sommes en période hivernale, les débits dans les cours d'eau sont importants et les températures sont fraîches. Je suis assez confiant sur le fait qu'il n'y ait pas d'impact de mortalité sur les poissons qui sont dans cette rivière."

La Fédération de pêche suivra l'évolution de ces fuites et de leurs éventuelles conséquences dès la semaine prochaine. "Notamment voir dans quelle mesure ces cours d'eau sont impactés concernant la reproduction des poissons et si c'est limité dans le temps, puisque ce sont des endroits très favorables pour la reproduction d'espèces, notamment en mars-avril", indique Marc Hannotin.