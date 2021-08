Des futures éoliennes contestées près du mémorial australien de Villers-Bretonneux

Le projet lancé près de Villers-Bretonneux et de Fouilloy devrait voir le jour d'ici 3 ans : 8 éoliennes implantées et déjà critiquées !

Des éoliennes qui font jaser dans l'est de la Somme ! D'ici 3 ans, les touristes du centre Sir John Monash et du mémorial australien de Villers-Bretonneux vont voir au loin 8 mâts sortir de terre.

Les éoliennes seront situées à une petite dizaine de kilomètres à l'est, à cheval sur les communes de Marcelcave, Lamotte-Warfusée, et de Bayonvillers. La cour d'appel de Douai a émis un avis favorable pour leur implantation au printemps dernier. Soit la validation d'un long processus, et la fin des espoirs des opposants anti-éoliennes.

Les éoliennes seront visibles à l'est de Villers-Bretonneux © Radio France - Alexandre Lepère

"Un manque de respect absolu"

Certains élus locaux estiment en effet que le projet va porter atteinte au mémorial australien : la première éolienne sera située à 5 kilomètres seulement ! Comme Alain Babaut, le président de la communauté de communes du Val de Somme. D'une hauteur de près de 160 mètres de hauteur, ces éoliennes vont constituer une forme de pollution visuelle. "Je pense qu'il y a des secteurs à préserver de cette forme de pollution, comme Villers-Bretonneux" souligne l'élu.

Pour Alain Babaut, président de la communauté de communes du Val de Somme, le projet va manquer de respect au mémorial australien Copier

Des visiteurs troublés avec des éoliennes, qui ne vont pas s'intégrer dans le site composé du centre Sir John Monash, du mémorial australien de Villers-Bretonneux et des tombes des soldats australiens morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale.

Sur la même tonalité, le maire de Fouilloy, la commune où se situe ces sites du souvenir. Yves Ducrocq parle "d'un manque de respect absolu."

Le maire de Fouilloy Yves Ducrocq, remonté contre l'implantation des éoliennes © Radio France - Alexandre Lepère

"On est dans un lieu où l'on réfléchit au passé. Les éoliennes vont enlever quelque chose à ce que représente le lieu de mémoire" souligne aussi les touristes comme Anne, venue de la Haute-Savoie.

Le reportage France Bleu Picardie au mémorial national australien de Villers-Bretonneux Copier

"Il y a bien d'autres endroits pour mettre ces éoliennes. Les Australiens viennent quand même ici pour ça" confirme Simone, originaire de la Somme.

L'implantation des 8 éoliennes est pourtant en marche : la ministre de la transition écologique Barbara Pompili aurait pu s'opposer au projet. Mais celle qui a vécue en Picardie ne l'a pas fait. Le maire de Fouilloy Yves Ducrocq veut rencontrer la ministre pour lui faire part de sa colère et trouver un terrain d'entente.