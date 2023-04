Difficile de réserver la cantine sur le site internet de la mairie de Béziers, une pétition des parents lancée

"Au début du mois d'avril mon fils n'a pas pu manger à la cantine scolaire. Vous n'imaginez pas le calvaire que c'est depuis un an pour se connecter au site de la ville de Béziers pour réserver un repas". Ahmel fait partie de ces parents en colère. Comme d'autres elle rencontre des difficultés pour se connecter sur internet a u portail famille de la mairie de Béziers . Connection pourtant indispensable pour réserver un repas à la cantine scolaire, une place à la crèche ou encore au centre aéré, à moins de se déplacer en mairie. Encore faut-il avoir le temps et ne pas travailler. "Ce problème perdure depuis presque un an" confie cette maman. "Je vis un véritable stress et je dois sans cesse m'organiser pour m'assurer que sa place a bien été réservée"

Une pétition pour dénoncer ce dysfonctionnement...

Le cas d'Ahmel n'est pas unique. D'ailleurs depuis janvier une pétition a été mise en ligne pour dénoncer ce dysfonctionnement informatique. Les témoignages de parents sont nombreux et tous évoquent les difficultés rencontrées depuis la mise en service (avril 2022) de ce nouveau logiciel d'inscription au restaurant scolaire. "Le site est une vraie catastrophe, il ne fonctionne jamais" écrit Nacira. "Cette situation ne peut plus durer" rajoute Cynthia.

... signée par plus de 180 parents

De nombreux parents pointent du doigt l'immobilisme de la mairie de Béziers. "Chacun se renvoie la balle" précise Ahmel. "On me dit que c'est à cause des pop-up sur mon ordinateur ou mon téléphone. L'informatique c'est mon domaine. Je maitrise. Je suis sans cesse contrainte d'aller sur place pour essayer de trouver une solution. À l'accueil, le personnel ne peut plus me voir. J'ai bien compris que je n'étais plus la bienvenue. Comprenez bien je me passerai bien passée d'une telle situation. Pour palier ce disfonctionnement, je dois engager des frais de garderie. Je fais appel à une nourrice pendant les vacances scolaires. Nous nous organisons avec son papa comme nous le pouvons pour le récupérer malgré nos contraintes professionnelles. C'est contraignant de ne pas pouvoir l'inscrire entre midi et deux à la cantine. "

90% des parents s'inscrivent en ligne, selon la mairie

La mairie de Béziers reconnait qu'il y a eu des problèmes de réservation et d'inscription jusqu'en décembre dernier. Mais depuis janvier, ce ne serait plus le cas. "90% des parents réservent aujourd'hui par internet. Ce qui démontre bien que le site fonctionne aujourd'hui" assure Alberte Frey, élue en charge de la famille, de la jeunesse, de la petite enfance et de l'école.

"Des problèmes persistent encore sur certains dossiers. On ne sait pas pourquoi, mais nous mettons tout en œuvre pour les régler. Les équipes n'ont pas démérité ces derniers mois. Tous les dossiers ont été revus un par un. Je n'y connais rien en informatique, mais vous savez, une virgule mal placée dans l'ancien logiciel a pu tout bloquer dans le nouveau site. Pour les centres aérés, les parents pensent que le site ne fonctionne pas. La raison est tout autre. Nous avons plus de demandes que de places. Ce qui explique pourquoi ils ne peuvent plus se connecter."

