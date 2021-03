Des galets "Poissons Cha" pour faire voyager leur fille Charlotte, décédée à la naissance

Pour surmonter le deuil, la perte de leur petite fille à la naissance, un couple de nîmois dissémine des galets repeints en petits poissons à travers la nature. L'objectif : les voir parcourir le monde pour, d'une certaine façon, faire vivre et voyager leur petite Charlotte.

seSi vous trouvez de petits galets de toutes les couleurs, des galets repeints en poisson.e.. dans la nature, un peu partout dans le Gard, voilà leur histoire. Pour surmonter le deuil, la perte de leur petite fille Charlotte à la naissance, en novembre dernier, un couple de nîmois dissémine depuis une semaine ces galets, à droite à gauche, de Nîmes au Grau du Roi.

Les "Poissons 'Cha", comme.. Charlotte

Ils s'appellent Hélène Brunel et Aurélien Lafond. Ils sont tous les deux professeurs au Lycée Jules Raimu à Nîmes.

L'idée, l'objectif : voir ces galets parcourir le monde pour, d'une certaine façon, faire vivre et voyager leur petite Charlotte.

Pour ça, ils créent une sorte de jeu de piste sur Facebook, avec des photos et des indices. A nous, à vous, ensuite, de les trouver, et de les déplacer. Pour, pourquoi pas, les imaginer un jour faire le tour du monde. Ces galets, ils les appellent les "PoissonCha", chat.. comme Charlotte

Géraldine, infirmière du service gériatrie au CHU de Nîmes, a trouvé la première la "poissoncha" Rose © Radio France - Tony Selliez

C'est dans les vignes familiales, celles de son père à Vauvert, qu'Hélène collecte et sélectionne soigneusement ses galets.

Ces galets, une fois colorés, habillés, prennent vie sous forme de petits poissons, avant de s'envoler partout, pour une première étape et un premier point de chute dans le Gard. Par exemple au clos de Gaillard à Nîmes..

Ou encore au Grau du Roi...

Le premier poisson, Océan, avait été déposé sur une plage du Grau-du-Roi, rive droite, où s'était tenue la cérémonie d'adieu à Charlotte. Ses parents avaient tenu à ce que chacun vienne tout simplement avec une serviette, pour s'asseoir dans le sable, et lui dire au revoir. Le maire du Grau-du-Roi, Robert Crauste, avait exceptionnellement autorisé cette cérémonie sur la plage.

Le soutien du Point Rose

Hélène et Aurélien sont notamment soutenus par une association particulièrement active : le Point rose accompagne les personnes confrontées à la fin de vie d’un enfant avec une prise en charge adaptée au traumatisme que représente la perte d’un enfant. Et justement, l'association organise ce samedi un groupe de parole autour du deuil périnatal de 10h30 à 12h30, en présence au siège de l’association à Cabries et à distance sur zoom.

Participation gratuite mais inscription préalable pour participer sur place ou recevoir le lien zoom : contactez le 06 81 23 17 57 ou contact@lepointrose.org

Parmi tous les soutiens du couple figure encore le Club subaquatique des Pompiers du Gard.elliez