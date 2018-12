Des galettes solidaires avec le Secours populaire à Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse, France

Frangipane, à la pomme, à la poire ou aux pruneaux. Des galettes pour tous les gourmands dans cette boulangerie. Et cette fois ci, elles auront un goût de solidarité. La boulangerie Massé participe pour la première fois à l'opération "Galette Solidaire". À chaque galette vendue, un euro sera reversé au Secours populaire de l'Indre.

Pour François-Régis Massé, c'est une manière de venir en aide aux autres. "En cette période où tout le monde fait la fête, c'est un geste vers l'autre, un geste de partage. On veut aider les gens en difficulté" explique le boulanger.

Une série de six fèves sont à retrouver dans les galettes de la boulangerie Massé. © Radio France - Alice Pattyn

À cette occasion, des fèves exclusives se cachent dans les galettes. C'est une série de six fèves sous la forme d'un puzzle rectangulaire. "L'objectif est de retrouver les six morceaux pour reconstituer le puzzle. Celui-ci est à l'image du Secours populaire" indique Geneviève Massé. Et en plus, elles sont estampillées au nom de la boulangerie.

Plus de 50 boulangeries sont solidaires

Cette opération a été créée à l'initiative de l'entreprise Panessiel, fabricant français de fèves personnalisées, et du Secours populaire français. Pour cette 4e édition, plus de 50 boulangeries partagent leur recette avec l'association. Les dons devraient atteindre 175 000 euros cumulés.

Ces dons permettront de réaliser différentes actions comme l'aide alimentaire, l'accès aux vacances, aux loisirs, au sport ou encore à la culture.