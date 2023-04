VIDÉO - Des Gardois en pèlerinage à Lourdes avec les hospitaliers du diocèse de Nîmes

Près de 200 jeunes participent au Frat 2023 à Lourdes. Ils sont partis ce lundi de l'évêché de Nîmes pour y rejoindre 10.000 lycéens d'Île-de-France. Autres Gardois partis cette fois du Parnasse en cars spécialement aménagés, 81 malades pour un pèlerinage encadrés par les hospitaliers du diocèse.

Des cars spécialement aménagés

Accompagnés par 174 hospitaliers du diocèse de Nîmes dont six médecins et huit infirmières dans cinq bus spécialement aménagés pour permettre l'accès au fauteuil roulant. "Plus de sérénité et de confort", dit Fabienne de la société Lasbareilles (Lourdes) qui, avec ses 16 véhicules, a fait de sa société une spécialiste du transport de pèlerins.

Des pèlerins qui sont aussi des habitués

De tout le Gard, les pèlerins vont régulièrement à Lourdes avec le concours des hospitaliers du diocèse de Nîmes. Quelque 200 jeunes sont partis ce lundi mais aussi des malades qui vont, disent-ils, "remercier Marie de leurs blessures qui se soignent". Croire ou ne pas croire, en tout les cas indique Dominique, le pèlerinage à Lourdes, c'est une parenthèse qui s'ouvre dans un monde un peu brutal.

Bernadette, venue d'Alès, a passé sa vie à aider les hospitaliers de Nîmes au cours de différents pèlerinages. Cette fois, elle y va comme malade.

