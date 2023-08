Des gendarmes du ciel détachés à Lannion pendant l'été

Comme chaque été depuis 2001, un détachement du groupement des forces aérienne de gendarmerie Ouest (basé à Rennes) a pris ses quartiers d'été sur l'aéroport de Lannion. Du 11 juillet au 22 août, quatre militaires sont présents 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures, jamais très loin de leur hélicoptère Ecureuil. Il y a un pilote, qui est aussi le commandant de l'équipage, un mécanicien, un opérateur aéro-surveillance, et un plongeur de la brigade nautique de Lézardrieux. Chacun des membres est relevé tous les sept à huit jours.

Ils répondent à diverses missions de gendarmerie pour les groupements des Côtes d'Armor et du Finistère, comme lors des festivals des Vieilles Charrues et du Bout du monde. Mais le gros de l'activité, et la raison d'être de ce détachement estival, c'est le secours à la personne à la demande du CROSS Corsen ou des pompiers. Son territoire d'intervention s'étend de l'île de Batz au Cap Fréhel.

Ce dimanche, ils sont intervenus avec la SNSM et les pompiers pour récupérer cinq occupants d'un voilier victime d'une voie d'eau au large d'Erquy, le bateau a coulé.

Les Côtes d'Armor, département sans aéronef d'Etat

La présence de cette équipage dans le Trégor permet d**'intervenir plus rapidement** en cas d'urgence, d'autant que les Côtes d'Armor restent peu dotées en moyens aériens. "C'est le seul département côtier qui n'a pas d'aéronef d'Etat à l'année, indique le chef d'escadron Christophe Barré. Donc on vient pallier ce manque en mettant une de nos deux machines" à Lannion pendant le pic de l'été.

Un hélicoptère doté de moyens de treuillage, à la différence des appareils du Smur ou de la Sécurité civile. C'est Mickaël, le gendarme-plongeur, qui est chargé d'extraire les victimes : "Ça peut être des promeneurs tombés dans les rochers, ou une personne qui a fait un malaise sur son bateau et que l'on va évacuer."

Exercice d'hélitreuillage sur les rochers pour ce gendarme-plongeur. © Radio France - Nicolas Olivier

Déjà 7 personnes secourues ou retrouvées

Le temps agité depuis la mi-juillet a légèrement ralenti une activité plutôt soutenue : "Le début d'été a commencé fort, ça ne dure jamais très longtemps les périodes de calme", confirme le colonel Sébastien Clerbout, commandant du groupement des forces aérienne de gendarmerie Ouest.

Déjà après 15 jours de présence, l'hélicoptère avait accompli 15 missions depuis la mi-juillet, dont 8 de secours. Avec des résultats : "ça a permis de secourir six personnes, de retrouver une personne disparue, et aussi trois embarcations qui avaient disparu."

En moyenne, ces gendarmes du ciel effectuent 70 heures de vol chaque été.