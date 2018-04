Des gendarmes poitevins appelés sur le site de Notre-Dame-Des-Landes, près de Nantes. Venus de Châtellerault et d'ailleurs en Poitou, ils sont des dizaines à participer depuis lundi à l'évacuation de la ZAD. Par ailleurs, dans le Poitou, les sympathisants eux s'organisent pour soutenir les Zadistes.

Châtellerault, France

Des gendarmes du Poitou en première ligne à Notre-Dame-des-Landes ! Pour mobiliser 2 500 gendarmes sur une même opération, il a fallu constituer des brigades mobiles : Ainsi donc, un escadron complet de gendarmes de Châtellerault a été appelé sur place. Arrivés il y a dix jours en Loire-Atlantique, ils participent aux opérations d'évacuation de la ZAD depuis le tout début. Par ailleurs, 6 enquêteurs de la gendarmerie régionale sont sur site depuis lundi.

Des citoyens poitevins également

Dans le Poitou, les Zadistes ont cependant des sympathisants: Outre le comité de soutien de Bressuire, un pique-nique de soutien aux zadistes en lutte était organisé ce midi à Niort. Sans compter les rassemblements le soir devant la sous-préfecture de Bressuire dimanche et lundi, et avant-hier soir devant la préfecture de Poitiers et l'église Notre-Dame.

Certains civils poitevins sont sur place. Philippe Coutant, de la Confédération Paysanne des Deux-sèvres, a deux de ses enfants sur la Zad. Lui-même et d'autres personnalités ou anonymes de la région, envisagent de se rendre à Notre-Dame-Des-Landes ce week-end pour défendre les modèles sociétaux expérimentés depuis la mise en place de la Zone à défendre, sur le site de l'ancien projet d'aéroport, près de Nantes.