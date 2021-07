Des gendarmes patrouillent à cheval le long du Gardon de Collias à Remoulins

Elles ne sont pas balnéaires, mais les communes de Collias, Vers Pont du Gard, Castillon du Gard et Remoulins voient leurs populations augmenter très fortement l'été. Elles ont mutualisé leurs moyens pour assurer la sécurité des locaux et des touristes et créer une patrouille à cheval.

Déjà depuis quelques années ces communes de Collias, Vers Pont du Gard, Castillon du Gard et Remoulins avaient l'habitude de travailler ensemble. Les policiers municipaux, inter-communaux, les ASVP, les gardes-champêtres, tous travaillaient en relation avec la gendarmerie pour assurer la sécurité le long du Gardon, lieu de baignade et de canoë très fréquenté. Cette année 2021, ces quatre communes franchissent un cran de plus et financent, ensemble, une patrouille à cheval. Ces 4 communes louent les chevaux, les logent et les nourrissent. Des chevaux qui sont montés par des gendarmes-cavaliers qui patrouilleront 2 jours par semaine le long du Gardon. "Leur mission, explique Jonathan Pire, maire de Collias, c'est la prévention contre les feux de forêts, la prévention contre les vols, contre les incivilités sur les berges du Gardon. On constate un afflux de population, j'ai déjà été appelé à maintes reprises sur des feux sauvages, des barbecues, c'est quelque chose où là on ne sera pas tolérant."

Jonathan Pire, maire de Collias

Cette patrouille à cheval, c'est un budget de près de 3.000 euros pour ces 4 communes. 4 communes de taille réduite qui n'ont pas, chacune, les moyens suffisants pour assurer la sécurité des habitants et des estivants. Et si cette patrouille à cheval voit le jour cette année 2021, c'est qu'elle a été précédée de plusieurs années de travail en commun autour de ce même thème : "C'est un bel exemple de mutualisation entre Castillon du Gard, Collias, Remoulins et Vers Pont du Gard" explique Olivier Sauzet, maire de Vers Pont du Gard et vice-président de la communauté de communes, "on n'était pas en mesure d'absorber tout ce flux touristique qui vient principalement de Nîmes et d'Avignon puisqu'ils ont fermé leurs plans d'eau, ce qui fait que les gens viennent se baigner sur nos berges. Et on n'est pas en capacité, petits villages, de gérer ce flux touristique pendant deux mois."

Olivier Sauzet, maire de Vers Pont du Gard et vice-président de la communauté de communes

Des communes qui mutualisent leurs moyens et la gendarmerie qui fait plus : 10 gendarmes mobiles affectés au Gardon jusqu'à la fin août, ce sont eux qui feront de la surveillance en canoë. Et la compagnie de Nîmes regardera d'un peu plus près toute cette zone tout cet été. C'est d'ailleurs elle qui fournira les gendarmes-cavaliers. Quant aux chevaux, ils seront hébergés dans l'ancien moulin à huile situé le long de l'Alzon, à Collias, un bâtiment situé en zone inondable et que l'État est en train de racheter. Henri Rémézy, le propriétaire, était un amoureux des chevaux, il a d'ailleurs perdu plusieurs chevaux de concours lors de l'inondation de 2002, mais les écuries sont toujours là, et refaites. C'est là que dormiront Canaillou et Bailla, les deux chevaux de la patrouille.