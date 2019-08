Ils ne paient pas leurs factures : des gens du voyage du voyage menacés d'expulsion à Wattrelos

Face aux impayés de loyers, la Métropole Européenne de Lille a décidé de déposer plainte contre les occupants d'une aire d'accueil de gens du voyage à Wattrelos et obtenu de la justice leur expulsion. La communauté conteste les chiffres avancés et affirme vouloir régulariser la situation.

Une vingtaine de caravanes stationnent en ce moment sur l'aire d'accueil qui longe le boulevard Pierre Mauroy, à Wattrelos. Un chiffre qui était bien plus élevé selon la mairie il y a encore quelques semaine. C'est un exemple parmi d'autres, du non-respect du règlement intérieur par cette communauté selon le 1er adjoint au maire Henri Gadaut : "Il y avait du ferraillage, une consommation d'électricité et d'eau non payée et des feux tout autour. La coupe est pleine, les riverains nous ont demandé d'être fermes".

Les citoyens wattrelosiens doivent payer leur loyer et autres, pourquoi pas eux ?

Henri Gadaut est le 1er adjoint au maire de Wattrelos © Radio France - Stéphane Barbereau

Le 1er adjoint au maire explique la décision d'expulser cette communauté Copier

Des factures impayées allant jusqu'à 9 500€

Sur les 20 emplacements, un seul est à jour pour le paiement de ses factures, tous les autres doivent de l'argent : entre 500€ et jusqu'à 9 500€ selon la mairie de Wattrelos. "C'est faux, rétorque David Demestre, le porte-parole de la communauté qui reconnaît en revanche que le règlement intérieur a parfois été enfreint sur les autres sujets : on a été voir la Mel pour échelonner les dettes mais ils ont refusé de nous recevoir".

On est prêt à payer, il n'y a pas de souci.

A la mairie, on affirme que la trésorerie de la Mel n'a jamais été contactée. Comment expliquer de telles sommes impayées ? David Demestre rappelle qu'il est difficile pour sa communauté de trouver un emploi : "ces gens n'arrivent pas au bout du mois. Ils touchent, 400 à 500€ par mois parce qu'ils ne savent ni lire, ni écrire, n'ont pas de diplômes. Les jeunes commencent à lire et écrire parce qu'ils sont scolarisés, on a un peu d'aide maintenant. C'est un cercle vicieux".

Cette expulsion ne vas pas arranger les choses, ils vont nous enterre direct !

Le porte-parole de la communauté ne comprend pas cet ordre d'expulsion. Copier

Une mère de famille explique que lorsque l'on vit dans une aire d'accueil de gens du voyage, il n'y a aucune aide au logement possible, le tarif de l'eau est également beaucoup plus élevé que dans un logement "en dur" : "on peut payer 100 à 200€ par mois, 300 à 400€ d'électricité par mois l'hiver".

48 heures pour évacuer les lieux

Un huissier de justice s'est déjà présenté à l'aire d'accueil pour notifier aux occupants la décision de justice du 2 août 2019 qui autorise leur expulsion et leur donne 48 heures pour partir. Il doit passer de nouveau prochainement et les locataires qui resteront sur place risqueront alors une amende de 500€ / jour. Difficile pour la communauté, notamment Nikita, une mère de deux garçons de 7 et 8 ans, d'imaginer quitter cette aire d'accueil ouverte en 2015 et qu'ils ont toujours occupée : "On est suivi par des assistantes sociales et s'il y a des absences, on est rappelé à l'ordre par la Caf.

Comment voulez-vous qu'on mette nos enfants à l'école sans avoir un terrain fixe ?

Reportage dans l'aire d'accueil de gens du voyage de Wattrelos Copier

Cette communauté pourrait du coup errer dans la métropole et occuper sauvagement certains terrains : "on sera hors-la-loi, comme avant" s'inquiète David Demestre.