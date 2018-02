Montpellier, France

C'est une file d'environ 100 caravanes qui commence le long de la bretelle de l'A709, à l'entrée est de Montpellier, et se poursuit jusqu'à Grammont en passant par le rond-point du Zénith. Ce dernier est partiellement bloqué ce mercredi depuis la mi-journée,

Les gens du voyage souhaiteraient s'installer dans le parc de Grammont ce que la préfecture et la Ville de Montpellier refusent catégoriquement. Les grilles du domaine sont verrouillées et des policiers nationaux et municipaux placés en faction juste devant.

Un autre terrain, Bonnier de la Mosson, est alors proposé aux gens du voyage qui viendraient de Toulouse mais, dans un premier temps, ils déclinent l'offre jugeant le site mal adapté.

Tout compte fait, en fin d'après-midi et après de longs pourparlers avec les autorités locales, ils acceptent d'aller s'y installer.