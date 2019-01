Des gilets jaunes azuréens empêchés de payer leurs amendes en petite monnaie

Nice, France

Déception pour Jason, Sylvain et leurs soutiens. Ce mardi matin, six gilets jaunes se sont retrouvés devant le Centre des Finances Publiques de Nice situé près de la gare Thiers avec l’intention d’aller payer leurs amendes en pièces de un, deux et cinq centimes. Mais au vue de la brouette remplie de petite monnaie et de deux personnes vêtues de gilets jaunes, le centre des impôts a refusé d’ouvrir pour des raisons de sécurité. La direction a préféré prévenir la police nationale qui a joué les médiateurs. Le centre des impôts a finalement ouvert avec une heure et demie de retard. Mais les deux gilets jaunes n’ont pas pu payer leurs amendes. Ils ont l’intention de revenir ce mercredi matin.

Une brouette remplie de 50 kilos de petites pièces

Grâce à la solidarité plus de 300 euros ont été récoltés pour permettre aux deux gilets jaunes condamnés en décembre de payer leurs amendes. Jason et Sylvain ont été condamnés en décembre à des amendes de 300 et 600 euros pour outrage à agent lors d'une manifestation à Nice début décembre. L’argent récolté a été transporté en brouette depuis Cantaron via le train. L’idée de payer en petites pièces est une forme de protestation contre les services de l’Etat expliquent les gilets jaunes.