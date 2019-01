Des gilets jaunes biterrois marchent pour la vie et accompagnent un Catalan en direction de Paris

Stéphane, accompagné de gilets jaunes Biterrois sur la N9 entre Béziers et Pézenas

Béziers, France

Une dizaine de gilets jaunes biterrois sont partis à pieds ce mardi matin de Béziers (Hérault) en direction Pézenas. Ils accompagnent Stéphane Buoniconti qui a entamé une longue marche pour la vie. Cet habitant de Sournia, dans les Pyrénées-Orientales, a entamé ce périple samedi dernier à Perpignan en direction de Paris. Ce Catalan dit se battre pour tous ceux qui sont bloqués dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et rejoindre le mouvement des gilets jaunes.

Un long périple de 900 km avant de rejoindre les Champs-Elysée

Ce groupe de gilets jaunes emprunte la nationale 9 en direction de Pézenas. Mercredi, il rejoindra Clermont-L’hérault.

"Une marche pour les handicapés, les malades, la pauvreté et l’isolement. Une marche pour représenter les infirmes cloués dans un lit".

Stéphane est atteint de la maladie de Verneuil et spondylarthrite ankylosant. Cet ancien sportif amateur (boxe et rugby) parcourt 40 kilomètres par jour. Il va de ville en ville, accueilli depuis son départ par de nombreux gilets pour dormir. "Je suis équipé, si besoin, d'une tente. On ne sait jamais, si je dois dormir dehors, plaisante Stéphane".

Il devrait arriver sur les Champs Elysées entre le 10 et le 20 février

Stéphane Buoniconti, qui espère être reçu par Emmanuel Macron explique à France Bleu Hérault recevoir des centaines de messages de soutien depuis son départ. " Cela me fait chaud au cœur" dit-il. Il est possible de retrouver Stéphane sur sa page Facebook : "La marche pour la vie".