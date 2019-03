Des gilets jaunes bloquent le site de Monsanto à Autry-le-Châtel

Autry-le-Châtel, France

Entre trente et quarante gilets jaunes ont bloqué l'entrée du site Monsanto d'Autry-le-Châtel, dans le Loiret, ce jeudi entre 7 heures du matin et le début d'après-midi. "Il s'agit d'une opération climat", explique Nadège, gilet jaune de Gien présente sur place, qui explique que la multinationale Monsanto est "un symbole" : "on se bat contre les OGM, le glyphosate [commercialisé dans le Roundup, de Monsanto] ce pesticide que la France refuse d'interdire totalement aujourd'hui, et contre tout ce qui pollue la planète, la faune, la flore, et tout ce qui rentre dans nos assiettes".

Les salariés n'ont pas pu entrer dans le site ce matin

Les salariés de ce site de Monsato (spécialisé dans la production de graines), "n'ont pas pu venir travailler et sont tous repartis chez eux ", explique cette gilet jaune. "Le directeur du site était là, ainsi que les gendarmes et le maire d'Autry-le-Châtel : _ça s'est bien passé, on est pacifiques_. On a installé des palettes, puis on est resté tranquillement devant Monsanto", indique Nadège. Ce site emploie une soixantaine de personnels en CDI.