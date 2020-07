Landes : des gilets jaunes de retour sur leur rond-point à Saint-Pierre-du-Mont

Ils avaient disparu des ronds-points depuis de longs mois, mais les voilà de retour : quelques gilets jaunes de Mont-de-Marsan et ses environs se sont rassemblés à partir de 14h à la sortie de Saint-Pierre-du-Mont, sur le rond-point de Coumassotte. Ils étaient une vingtaine à avoir répondu à l'appel : une action pacifique, sans blocage de voiture.

Ils sont restés sur le rond-point tout l'après-midi, assis en cercle sur des chaises pliantes, pancartes plantées dans les graviers, saluant au passage les automobilistes à chaque coup de klaxon. "Les klaxons, ça n'arrête pas !" se réjouit Joelle, habitante de Pomarez. "Les gens sont contents de nous revoir, c'est super !".

Autour du rond-point, derrière leurs vitres, des conducteurs sourient à la vue du petit rassemblement, d'autres passent un bras par la fenêtre pour les saluer, ou brandir un gilet jaune. "Vous allez pas recommencer !?" lâche en riant un chauffeur de poids-lourd.

Si ces gilets jaunes ont décidé de se rassembler à nouveau, plus de cinq mois après leurs dernières actions, c'est pour se montrer et se faire entendre. Une reprise pour préparer la rentrée, avec un mois de septembre qui s'annonce corsée en raison de la crise économique liée au coronavirus.

"Au mois de septembre, beaucoup de gens vont avoir des problèmes. C'est pour ça que je suis là, je me bats pour eux" explique Philippe. "Pour le moment c'est l'été, donc tout est au beau fixe pour les gens. Mais la grande rentrée, ça sera septembre : il y aura bien sûr les gilets jaunes mais aussi tous les citoyens sur le carreau à cause de la crise qui vont nous rejoindre ici".

"Au mois de septembre, beaucoup de gens vont avoir des problèmes et ne pourront plus vivre. Je me bats pour eux" - Philippe, gilet jaune