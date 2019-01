Des gilets jaunes girondins ont bloqué le dépôt pétrolier de Bassens près de Bordeaux

Bassens, France

Les gilets jaunes de Gironde restent mobilisés ce jeudi matin. Après avoir passé le Nouvel An sur le Pont d'Aquitaine lundi soir, ils ont décidé de bloquer le dépôt pétrolier d'Ambès, à Bassens, près de Bordeaux. Ils sont une centaine selon la préfecture. Peu avant six heures, ils ont installé des blocages au dépôt et sur trois ronds-points d'accès, empêchant les poids lourds d'entrer et de sortir.

Les gilets jaunes sont sur les quais de BASSENS avec un petit 🔥 pour se réchauffer 😉 pic.twitter.com/EnVXhCAs2Z — tOboss (@toboss) January 3, 2019

Toujours d'après la préfecture de Gironde, ils se sont retirés d'eux-mêmes de deux ronds-points, mais le dépôt n'était pas encore libéré à 8h30.

Face-à-face tendu entre gilets jaunes et gendarmes à Saint-Macaire

Ce mercredi soir, aux alentours de 21h, une soixantaine de gilets jaunes ont bloqué le rond-point de Saint-Macaire, près de Langon. Cela a entraîné 500 mètres de blocage, avec dans ces embouteillages des voitures de secours. Une patrouille locale de deux gendarmes est arrivée sur place, demandant aux manifestants de retourner sur leur secteur habituel de rassemblement. Les gilets jaunes se seraient d'abord écarté avant de revenir et de hausser le ton face aux forces de l'ordre, leur lançant des cailloux. Les gendarmes ont dû utiliser la force pour les déloger. Aucune personne n'a été blessée.