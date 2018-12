Des gilets jaunes ramassent des déchets sur les routes catalanes

Le Boulou, France

Une quarantaine de gilets jaunes du Boulou ont participé à une action de ramassage des déchets sur les routes catalanes ce week-end. Ils sont partis du Perthus sacs poubelles à la main et, en à peine un kilomètre, les sacs étaient déjà bien remplis. "On a trouvé beaucoup de plastique et de mégots, des canettes, du verre et puis des choses improbables comme des couches", commente Christophe qui a participé à l'action.

Les gilets jaunes veulent faire passer un message positif explique Christophe : "On entend souvent dire que les gilets jaunes sont racistes, pas écologiques, aujourd'hui on veut montrer le contraire, on ramasse tous les déchets des Français".

Le groupe veut faire passer un autre message mais cette fois destiné au gouvernement : "On paye des taxes mais rien n'est fait sur les routes, la preuve, on trouve des enjoliveurs sur les bas côtés, au lieu de nous faire payer des taxes ils feraient mieux de refaire nos routes ", raconte Jean-Marc.

Tous les déchets ont été déversés sur le rond-point à l'entrée du péage du Boulou. Mais ils ont dû les enlever quelques heures plus tard sous peine de devoir payer une amende de 1500 euros. Ces gilets jaunes comptent recommencer ce type d'action dans les prochains jours.