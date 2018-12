"Gilets jaunes" : de fortes tensions à Charleville-Mézières

Ardennes, France

Au moins 500 "gilets jaunes" ont manifesté ce samedi matin devant la préfecture de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Ils ont dressé des barricades face aux forces de l'ordre et les affrontements ont été violents. Une gilet jaune a été blessée à la tête par un projectile lancé par un autre gilet jaune. Elle a été évacuée par les pompiers. Un autre manifestant été blessé par un tir de flash-ball au cours d'une échauffourée devant l'hôtel de ville de Charleville vers 13h.

Le fil de la journée

7 heures du matin

Environ 300 gilets jaunes sont rassemblés devant la préfecture des Ardennes. Le campement qu'ils y avaient installé lundi a été démantelé la veille par les forces de l'ordre. Les gilets jaunes sont restés sur place, ont fait venir du matériel durant la nuit et ont dressé des barricades de pneus et de barrières, condamnant l'accès des 3 rues qui desservent le quartier de la préfecture, du tribunal de grande instance et du centre des impôts. Forces de l'ordre (seulement une vingtaine de policiers) et gilets jaunes se font face à une dizaine de mètres les uns des autres.

Devant la préfecture de Charleville-Mézières, environ 450 gilets jaunes et 20 policiers se font face, à une dizaine de mètres les uns des autres. Les gilets jaunes ont dressé une barricade de pneus pic.twitter.com/Lkwrk8W9u2 — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) December 1, 2018

9 heures

Les Gilets jaunes tentent d'avancer la barricade de pneus à l'aide d'un tractopelle. Un policier tire une cartouche de gaz lacrymogène. Enervement dans les rangs des manifestants. Les forces de l'ordre viennent au contact pour les repousser derrière la barricade.

Une gilet jaune est blessée à la tête par un projectile lancé par un autre gilet jaune. Elle a été évacuée par les pompiers pic.twitter.com/ObyqyYq43t — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) December 1, 2018

Des projectiles fusent depuis les rangs des Gilets jaunes. Une femme est touchée à la tête par une canette de bière lancée par un Gilet jaune. Sa plaie saigne mais elle est consciente. Elle est évacuée par les pompiers. Policiers et manifestants reprennent leurs positions. La tension descend. Le dialogue reprend entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre.

13 heures

Les Gilets jaunes quittent la préfecture. Ils sont devant l'Hôtel de ville de Mézières, à quelques mètres de là. Regain de tension. Manifestants et policiers se font face. Des Gilets jaunes s'emparent de barrière. Les policiers envoient du gaz et tirent au flash-ball pour disperser la foule. Un homme est touché à la hanche. Il est pris en charge par les pompiers.

Un #GiletJaune semble avoir été touché à la hanche par un tir de flashball pic.twitter.com/TS3K4TVyDt — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) December 1, 2018

14 heures

Repoussés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène, une partie des gilets jaunes (environ 250 personnes) descend l'avenue d'Arches en direction du centre-ville. Sur leur chemin, ils renversent une cabane de chantier, brûlent des poubelles et répliquent aux tirs des policiers par des jets de projectiles. 3 manifestants sont interpellés. Un policier est légèrement blessé au doigt. Les pompiers le prennent en charge.

#GiletsJaunes à Charleville-Mézières, bilan à 13h : 2 blessés parmi les manifestants (une touchée a la tête par une canette lancée par un gilet jaune, l'autre touché à la hanche par un tir de flashball), 2 interpellations pour jet de projectiles sur les forces de l'ordre — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) December 1, 2018

Un autre groupe de gilets jaunes (250 personnes environ) reste à l'arrière du cordon de policiers. Ils observent. L'un d'eux interpelle un officier et lui demande de cesser de repousser les manifestants en direction de la place Ducale, où vient d'ouvrir le marché de Noël.