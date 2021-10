Des gilets jaunes reprennent un rond-point à Châlons-en-Champagne

Trois ans après le début de la grogne, en novembre 2018, les "gilets jaunes" sont de retour. Certains d'entre eux ont installé une cabane au rond-point du Moulin Picot à Châlons-en-Champagne. "En trois ans rien n'a changé ! On est encore plus déterminé", disent-ils.

Un feu pour réchauffer l'atmosphère, une cabane en palettes avec une bâche en guise de toit : "On a gardé les codes des gilets jaunes, la débrouille !". Nous sommes sur le rond-point du Moulin Picot à Châlons-en-Champagne et on se croirait vraiment revenu trois ans en arrière. "Mais ce n'est pas un retour !" corrige Antoine, "Les gilets jaunes ont toujours été sur le terrain. Nous on parle de continuité, parce que le mouvement anti pass, c'est la continuité du mouvement des gilets jaunes".

Pendant que l'on discute, des automobilistes klaxonnent : _"On est toujours soutenu"_, disent-ils en souriant. Antoine était déjà là en novembre 2018, "Pendant trois ans on nous a un peu pris pour des cons, avec des "grands débats" destinés aux élus et non au peuple, une augmentation du Smic qui n'était qu'une avancée d'un ou deux ans sur le programme prévu, donc on n'est pas du tout entendu".

Les revendications n'ont pas changé : le prix de l'essence "Ca a dépassé le budget bouffe, c'est ça qui est terrible !", mais aussi la mise en place d'un RIC, référendum d’initiative citoyenne "Ca permettrait à toute la population d'avoir un pouvoir de décision plus important sur la politique du pays", précise Antoine.

Pour l'instant ils sont une quinzaine à se réunir régulièrement dans leur cabane sur ce rond-point de Châlons-en-Champagne, mais les rangs pourraient très vite grossir. Xavier, par exemple, a rallié la cause suite à la mise en place du pass sanitaire : "J'ai toujours été gilet jaune dans l'âme, mais ces lois liberticides comme le pass sanitaire font que l'on est encore plus remonté qu'il y a trois ans, parce que nous ce que l'on veut, c'est juste vivre et non survivre !".

Alors les gilets jaunes promettent des actions, sans en dire plus, mais en précisant qu'ils tireront les leçons du passé : "En évitant d'embêter les travailleurs par exemple, mais en allant taper directement à la source".