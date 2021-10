Des gilets jaunes se remobilisent sur le rond-point Gérondeau de Saran

Presque trois ans après le début du mouvement, des gilets jaunes retournent sur les ronds-points pour faire entendre leur ras-le-bol. À Saran, c'est sur l'historique rond-point Gérondeau, où ils s'étaient rassemblés pour la première fois en novembre 2018, qu'une quinzaine de gilets jaunes se retrouve le samedi toute la journée.

Mobilisés contre la vie chère

Prix du carburant, baisse du pouvoir d'achat, flambée des prix de l'énergie, retraites... Les revendications sont les même qu'il y a trois ans. "Tout repart à la hausse", dénonce Sophie Nizan. "Moi je suis au chômage, je n'ai pas trop d'aides, donc pour le plein on fait comme tout le monde : on remplit la moitié et on essaie de se déplacer peu. Pour les courses on va dans les magasins discount." À son domicile, elle est chauffée au gaz, "donc ça s'accumule, on ne vit pas, on survit".

Mais ce samedi, pour leur troisième mobilisation consécutive, les gilets jaunes loirétains dénoncent aussi les "demi-mesures" annoncée par le gouvernement pour aider les ménages à faire face à l'inflation. "Les 100 euros du chèque énergie, c'est une blague, ce n'est pas assez, c'est pour calmer les gens", réagit l'un des gilets jaunes pendant que son voisin agite une carotte dans les airs. "Les 100 euros, c'est une carotte", plaisante-t-il.

Cette année, aux revendications s'ajoute le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. "La plupart des gilets jaunes sur ce rond-point ne sont pas vaccinés", déclare Sophie Nizan. "On n'est pas contre le vaccin, on est contre le fait qu'on nous l'impose." Houria, elle aussi, est une gilet jaune depuis le début. Mais depuis la reprise de la mobilisation à Gérondeau, elle porte autour de son cou une pancarte : "soignante suspendue". Aide-soignante de nuit depuis 26 ans, elle a refusé de se faire vacciner, et ne travaille donc plus.