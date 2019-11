"Des gilets jaunes se retrouvent aujourd'hui dans des mobilisations différentes" (Jean-Baptiste Devaux)

Jean-Baptiste Devaux a suivi pendant un an, avec d'autres chercheurs, les actions des gilets jaunes sur le rond-point de la raffinerie de Feyzin et sur l'aire du pays du Gier. Un mouvement fort de par sa durée, explique le chercheur.

Jean-Baptiste Devaux, invité de France Bleu matin le 15/11/19 Copier

Il estime qu'un an après le début de la mobilisation, le mouvement ne peut pas repartir comme en novembre 2018, "même si les revendications sont toujours très présentes", parce que "ce qui a changé, c'est la stratégie de répression et du maintien de l'ordre de la part de l'État". Jean-Baptiste Devaux précise que des gilets jaunes d'il y a un an sont toujours mobilisés aujourd'hui, mais différemment, et notamment pour d'autres causes.