Des gilets jaunes partent à pied de Valence pour rejoindre Paris

Ce samedi midi, des gilets jaunes partent à pied de Valence sud pour aller à Paris. Ils vont marcher avec leurs sacs et tentes sur le dos. C'est avant tout une action pacifique et symbolique car ils estiment que les barrages ne sont plus efficaces pour interpeller le gouvernement.

Valence, France

Sur Facebook, une cinquantaine de personnes ont indiqué vouloir participer à une marche jusqu'à la capitale. "C'est _une action symbolique_. On se rend compte que nos actions ne servent plus à grand chose donc on essaie de mobiliser les gens comme on peut, raconte Laurent, un des initiateurs de la marche. On veut montrer qu'on n'est pas des casseurs et interpeller le gouvernement autrement."

On compte la jouer à la Pékin Express

Le départ est prévu à midi sur le parking de Géant Casino à Valence Sud, ils espèrent arriver près d'Annonay ce soir. "On fera appel aux mairies pour éventuellement dormir dans des gymnases. On compte la jouer à la Pékin Express, rigole Laurent, essayer d'avoir des hébergements gratuits, des dons pour la nourriture et pourquoi pas monter dans une voiture pour quelques kilomètres."

Priscilla est mère de 4 enfants. Elle s'est mise en arrêt maladie depuis deux semaines pour pouvoir participer au mouvement tous les jours. Pour cette valentinoise, l'important c'est de participer, "j'ai 4 enfants donc je ne pourrais pas marcher aussi longtemps que d'autres. Mais j'espère que beaucoup d'autres gilets jaunes vont les rejoindre en route". Laurent espère effectivement que leurs rangs grossiront en traversant les villes et villages de France.

Laurent ne va plus travailler depuis le début du mouvement pour pouvoir manifester et restera mobilisé pour cette marche "jusqu'au bout". Il a compté une douzaine de jours de marche pour arriver à Paris mais "difficile de prévoir, c'est l'aventure."