Des gilets jaunes veulent se structurer dans l'Yonne

Dans un communiqué publié sur la page Facebook "89 Gilets jaunes", un collectif propose d'élire un représentant départemental, et la création d'une association de loi 1901.

Après les nombreuses actions menées, comme ici à Sens le 1er décembre, certains gilets jaunes veulent donner plus de structure au mouvement.

Yonne, France

Est-ce le début d'une véritable structuration du mouvement des gilets jaunes dans l'Yonne ? En tous cas certains le souhaitent. Sur la page Facebook "89 Gilets jaunes", un communiqué a été publié. Dans ces pages, deux propositions : l'élection d'un représentant départemental, et la création d'une association de loi 1901.

5 candidats en lice

Un appel à candidature a été diffusé il y a quelques jours sur la page Facebook : 5 personnes y ont répondu, 3 hommes et 2 femmes. Il faut désormais organiser l'élection : selon nos informations, le vote devrait se faire dans la semaine, via l'installation de bureaux de vote physiques durant toute une journée, à Auxerre, Avallon, et Sens.

D'après le communiqué, ce représentant aura pour mission de créer une association de loi 1901. Toujours selon le communiqué, l'association aura pour mission d'éviter toute tentative de récupération politique du mouvement ; elle permettra le débat, et pourra porter des revendications claires ; et puis elle facilitera l'organisation de réunions, une association pouvant solliciter le prêt d'une salle par exemple.

Sur Facebook, les avis sont partagés en commentaires : si la plupart saluent l'initiative, d'autres estiment qu'élire des représentants, c'est faire le jeu du gouvernement.