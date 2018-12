Des gilets jaunes prendront la parole à Antarès avant le match du Mans Sarthe Basket

Avant le match de Ligue des Champions opposant le Mans Sarthe Basket à Murcie, des gilets jaunes prendront la parole à Antarès pour défendre leurs idées. Les gilets jaunes et le MSB veulent en faire un moment d'échange pour apaiser les tensions.

Les gilets jaunes interviendront une demi-heure avant le coup d'envoi de la rencontre de Ligue des Champions entre le MSB et Murcie

Le Mans, France

Plusieurs gilets jaunes seront à Antarès, mercredi 12 décembre, pour assister au match de Ligue des Champions entre le Mans Sarthe Basket et Murcie. Surtout, six d'entre eux prendront la parole, sur le parquet, avec un micro vers 20 heures, une demi-heure avant le coup d'envoi, pour parler du mouvement des gilets jaunes et défendre certaines revendications portées par les manifestants.

L'idée proposée par les gilets jaunes a été acceptée par la direction du MSB. Le club veut en faire un moment d'échange, dans un souci d'apaisement. Les gilets jaunes qui interviendront se sont engagés à ne pas porter de message purement politique. Ils se disent prêts à rencontrer le public après la rencontre pour dialoguer.