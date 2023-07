Des glaciers de Saint-Brévin ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier

C'est l'été, mais il fait bien moins chaud que l'an dernier. Nos deux départements de Loire-Atlantique et de Vendée semblent échapper à la vague de chaleur qui secoue le sud de la France, mais aussi la Grèce, l'Espagne et l'Italie. On est loin de la canicule de l'été dernier, souvenez-vous des 42 degrés enregistrés à Nantes et des 39 degrés aux Sables d'Olonne à la même période.

Ce dimanche 23 juillet 2023, il a même plu quasiment toute la journée. Alors les vacanciers ont peut-être moins envie de manger des glaces. Nous leur avons posé la question près du front de mer de Saint-Brévin-les-Pins.

"Les glaces, c'est pour se rafraîchir" - Inès, 11 ans

Les goûters, c'est sacré pour les enfants, et en particulier l'été : "Mon goûter préféré, ce sont les crêpes au Nutella, confie Inès, 11 ans. Les glaces, c'est plus pour se rafraîchir, mais quand il ne fait pas chaud, ça ne donne pas très envie."

Une vingtaine de degrés sur le thermomètre à Saint-Brévin en ce moment, ça change des 38 de l'année dernière. Mais il y en a pour qui les glaces se dégustent par tous les temps, comme pour Agnès, 53 ans : "Les glaces, pour moi, c'est à n'importe quelle époque. Je dirais même que c'est une priorité !"

La Fraiseraie constate une baisse de fréquentation, mais n'a pas encore de bilan chiffré © Radio France - Léonie Cornet

Les marchands de glace le constatent tout de même, la fréquentation est en baisse cet été : "il ne fait pas très beau depuis début juillet, alors forcément, il y a moins de monde, explique Éloïse, 22 ans, vendeuse au magasin "la Fraiseraie" à Saint-Brévin. Quand il fait vraiment très chaud et que c'était la canicule, il n'y avait pas non plus grand-monde, mais cette année, les gens ne consomment pas beaucoup. La météo ne joue pas vraiment en notre faveur en ce moment."

"L'an dernier, on fermait à 2h du matin, cette année 23h" - Sabrina Peltin, vendeuse de glaces

La vendeuse n'a pas encore fait le bilan contrairement à Sabrina Peltin, 40 ans, qui tient le magasin "La Gourmandise" de Saint-Brévin. Alors que la saison estivale est déjà bien entamée, elle constate que son chiffre d'affaires a baissé de 50% par rapport à l'an dernier à la même période : "Ce n'est pas le même temps que l'année dernière, il fait quand même moins beau, remarque-t-elle. C'est pour cela qu'on a moins de monde. L'an dernier, on fermait boutique à deux heures du matin, cette année, on ferme à 23 heures. On espère qu'au mois d'aout, il fera beaucoup plus beau et que le monde viendra."

La gérante confie que la baisse concerne à la fois les gaufres, les glaces, les crêpes et les churros qu'elle propose à la vente dans son établissement, et qu'elle n'arrive pas à compenser les pertes pour le moment. Elle demande parfois à ses employés de rester chez eux à cause du manque de clients.