Des "gourmet bags" contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants du Puy-de-Dôme

Chaque Français gaspille entre 20 et 30 kilos de nourriture chaque année. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, plusieurs opérations de sensibilisation sont menées dans le Puy-de-Dôme. Objectif : consommer moins et/ou mieux.

Finis ton assiette ! Les chiffres sont écœurants : dans le monde, un tiers des aliments produits ne sont jamais consommés, et en France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an. Le lundi 16 octobre, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans le Puy-de-Dôme, cette journée est marquée par l'arrivée de "gourmet bags", des "doggy bags" à la française, dans certains restaurants.

40 opérations dans le département

Dans le Puy-de-Dôme, le VALTOM, syndicat de valorisation des ordures ménagères, a mis en place le programme OrganiCité qui propose des solutions pour gérer localement les bio-déchets. 12 collectivités du département sont labellisées et participent à l'expérimentation. 85.000 habitants sont donc concernés par ces actions qui s'articulent autour de trois axes : le compostage, les nouvelles pratiques de jardinage au naturel et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Liste des collectivités labellisées OrganiCité depuis 2013. - VALTOM

Depuis sa création en 2013, OrganiCité a permis de composter 30 tonnes de déchets à l'hôpital, de réduire de 44% le gaspillage alimentaire dans les écoles, et de mettre en place des endroits de compostage partagé dans les bourgs.

Les "gourmet bags" arrivent dans les restaurants

Le 13 octobre, le syndicat de valorisation des ordures ménagères dans le Puy-de-Dôme a lancé une opération à destination des restaurateurs et de leurs clients. Partant du constat que pour chaque repas dans un restaurant, 125 grammes d’aliments parfaitement consommables sont jetés à la poubelle, le VALTOM a proposé aux établissements de leur fournir des "gourmet bags", version française du "doggy bag", sorte de petite boîte en papier kraft. Le principe : les clients peuvent emporter chez eux les restes de leur repas. 22 restaurateurs se sont portés volontaires du département.

Plus de 100 euros d'économie

Tout au long de l'année, d'autres opérations sont menées, notamment dans les établissements scolaires. Samedi 14 octobre, le VALTOM a organisé un événement à destination des adultes, dans la galerie marchande d'un supermarché au Cendre, à proximité de Clermont-Ferrand. Deux animatrices de l'association Semis à tout va ont re-créé une cuisine familiale avec table, vaisselle, frigo, étagères, etc.

Atelier de sensibilisation dans la galerie marchande d'un supermarché du Puy-de-Dôme. © Radio France - Justine Dincher

Les deux jeunes femmes ont délivré de nombreux trucs et astuces pour mieux optimiser les stocks de nourriture, à chaque recoin de la cuisine. Exemple : ne pas empiler ses fruits dans la corbeille (pour éviter qu'ils ne pourrissent), utiliser des petites assiettes plutôt que des grosses quand on a une petite faim (pour éviter de trop se servir et de jeter), essorer sa salade dans une serviette de bain, ne jamais mélanger le citron avec les autres fruits et légumes (pour éviter qu'il ne fasse mûrir trop vite ses voisins), ranger son pain dans un torchon (pour mieux le conserver), etc. Bref, des gestes simples qui peuvent rapporter gros. Le coût du gaspillage alimentaire en France est estimé entre 100 et 160 euros par an et par habitant.