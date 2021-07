Les centenaires sont de plus en plus nombreux en France. Leur population pourrait augmenter rapidement dans les années à venir.

"Des gousses d'ail, de la mayonnaise et une bonne épouse" : le secret d'un centenaire alsacien

C'est un phénomène toujours plus fort. Le nombre de centenaires augmente en France. Il y en avait environ 21.000 en 2020 soit 20 fois plus qu'en 1970 (selon l'INSEE). Mais selon les projections de l'INSEE, avec les générations nombreuses nées pendant le baby boom, le nombre de centenaires pourrait atteindre les 270.000 en 2070 ! En Alsace, aussi la population de centenaire devrait croître dans les années à venir.

Les centenaires seraient aujourd'hui entre 300 et 400 en Alsace

Parmi eux, il y a Roger Schwab, résident de l'EHPAD Korian de Saverne, où il vit aujourd'hui. Cet ancien commerçant adore toujours marcher, bavarder... Et surtout manger. C'est d'ailleurs l'un de ses secrets de longévité : "Je mange beaucoup d'ail, tous les jours au repas. Je me sens bien comme cela. Je marche, je ne vois pas devant mois ce qui peut m'arrêter pour l'instant. Je mange aussi beaucoup de mayonnaise, j'en ai toujours à côté de moi" explique le centenaire. "Et avoir une bonne épouse ça compte aussi" précise Roger Schwab en souriant.

Dans cet EHPAD Korian, il n'y a qu'un centenaire. Mais de nombreux résidents s'approchent doucement de la centaine d'années avec quelques points communs explique Sabine Clesse, responsable de l'animation et de la vie sociale à l'EHPAD : "Ce sont des gens qui ont eu de l'activité physique, qui marchent. Il y a aussi la question de l'appréhension de la vie, ces gens qui vieillissent longtemps, ce sont des gens qui aiment l'humour, la vie, qui la croquent à pleines dents" dit-elle. Un portrait parfait de Roger Schwab qui fêtera ses 101 bougies, le 29 octobre.